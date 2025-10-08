'Terörsüz Türkiye' komisyonunda gündem İmralı ziyareti

Terörsüz Türkiye süreci devam ediyor...
Meclis'te Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, tekrar toplanacak.
KOMİSYON TOPLANIYOR
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısı, saat 14.00'te gerçekleşecek.
Toplantı öncesi Kurtulmuş, komisyondaki siyasi partilerin koordinatör grup başkanvekilleriyle bir araya geldi.
Toplantıda komisyonun yol haritası değerlendirilecek.
İMRALI ZİYARETİ DEĞERLENDİRİLECEK
Komisyon üyelerinin İmralı'ya gidip gitmemesi de gündemdeki başlıklar arasında yer alıyor.
DEM Parti'den Gülistan Koçyiğit, bu konuyu gündeme getirecek. MHP'nin destek vermesi bekleniyor.
KOMİSYON 14. DEFA TOPLANIYOR
Komisyon 14'üncü kez toplanıyor.
Toplantıda Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD), Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD), Emekli Uzman Jandarmalar Derneği (EMUJAD) ve Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği (TEMUD) temsilcileri dinlenecek.