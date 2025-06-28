THY duyurdu: İran seferleri yeniden başlıyor

ABD'nin İran'a saldırısı sonrası Orta Doğu'da gerilim tırmanırken, İran yeni bir hamlede bulunarak, ABD'ye misilleme yapmıştı.

Orta Doğu'da artan gerilim sonrası Türk Hava Yolları Basın Müşaviri, sosyal medya platformu X üzerinden yaşanan sıcak gelişmeye ilişkin bilgilendirmede bulunmuş ve THY'nin bazı seferlerinin iptal edildiğini duyurmuştu.

THY'den yeni bir açıklama geldi. Açıklamada, ara verilen İran seferlerine pazartesi günü yeniden başlanacağı bildirildi.

İRAN'A SEFERLER YERNİDEN BAŞLIYOR

Yaşanan gelişmeyi THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Paylaşımda, "30 Haziran Pazartesi günü İran-Meşhed seferlerimizi tekrar başlatıyoruz." ifadesi kullanıldı.

IRAK UÇUŞLARI YENİDEN BAŞLAMIŞTI

İran ile İsrail arasında yaşanan çatışma nedeniyle Irak Hava Sahası’nın kapalı olmasından dolayı Irak seferlerini gerçekleştiremeyen Türk Hava Yolları (THY) Çarşamba günü itibariyle Irak uçuşlarına yeniden başlayacağını duyurmuştu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Çarşamba günü Irak seferlerine (Erbil ve Bağdat) başlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri, sosyal medya platformu X üzerinden yaşanan sıcak gelişmeye ilişkin bilgilendirmede bulunmuştu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: