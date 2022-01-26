THY, İstanbul Havalimanı'ndan 07.00-13.00 arası 131 uçuş yapacak

THY, İstanbul Havalimanı'ndan 07.00-13.00 arası 131 uçuş yapacak

Karla mücadele kapsamında durdurulan hava ulaşımı dün kısmen başlatılmıştı. Bu kapsamda THY'nin İstanbul Havalimanı'ndan saat 07.00-13.00 arasında 131 uçuşun gerçekleştireceği bildirildi.

İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle THY uçuşarını durdurmuştu.

İstanbul Havalimanı'nda karla mücadele çalışmalarının ardından dün 12.00'de pistlerden bir tanesi operasyona açılmıştı.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi ise gerçekleştirilmesi planlanan uçuşlara ilişkin verileri paylaştı.

SAAT 07.00-13.00 ARASINDA 131 UÇUŞ YAPILACAK

Konuya ilişkin Twitter’dan yaptığı paylaşımda Ekşi, "İstanbul Havalimanında kademeli olarak seferler normale dönmeye başladı. Saat 07.00-13.00 arasında (geliş ve gidiş) 131 sefer planlandı. Lütfen Havalimanlarına gelmeden seferinizin durumunu web sitemizden kontrol ediniz." ifadelerini kullandı.