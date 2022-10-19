THY'de emsalsiz büyüme: 2023'te beklenti yüzde 17

THY’nin Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, THY'nin büyümesinin emsali olmadığını söyleyerek 17 uçağın daha filoya katılacağını belirtti.

ABD'de Las Vegas Convention Center'da düzenlenen havacılık organizasyonunda, İstanbul Havalimanı’nın işletmecisi İGA'da (İstanbul Grand Airport) stant kurdu.

Burada düzenlenen zirvede, dünya havacılık sektörünün en prestijli organizasyonu olarak gösterilen Routes World’e gelecek yıl, İGA Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türk Hava Yolları iş birliği ile istanbul'un ev sahipliği yapması kesinleşti.

Las Vegas'taki organizasyona Hürriyet yazarı Uğur Cebeci de katıldı.

Cebeci bu kapsamda izlenimlerini aktarırken, organizasyon yolunda uçakta bir araya geldiği THY’nin Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur ile sohbetini kaleme aldı.

THY'nin kabına sığmadığını belirten Cebeci'nin, Olmuştur'dan aktardığı cümleler ise şöyle:

"Böyle bir büyümenin emsali yok"

"2023’de büyümemiz yüzde 15-17 olacak. Şirket Amerika’da 2019’a göre yüzde 65 büyüdü. Böyle bir büyümenin hava yolları arasında emsali yok. Kıskançlığı çok.

"ABD'den gelen turist sayısı 2'ye katlanacak"

Amerika’dan Türkiye’ye gelen turist sayısı 1 milyon yolcudan 2 milyona çıkacak. Bunun için sağlık, sanat ya da gastronomi turizmine kadar yeni oyuncular sisteme alınacak.

Amerika’dan gelip İstanbul üzerinden transit giden business yolcularına İstanbul’da iki gece otel bedava uygulaması, üç geceye; ekonomi sınıfında bir gece olan bedava uygulaması iki geceye çıkarılıyor. Bu uygulama turizm sektörü için de büyük imkânlar yaratacak.

"17 yeni uçak geliyor"

Yeni uçaklar geliyor. 5 adet A350-900, 7 adet B787-9 ve 5 adet A321 Neo.

Filodaki uçak sayısı kargo dahil 2022’de 389 olacak. 2023’te filo 424 uçağa ulaşacak.





Yeni rotalar İtalya ve ABD'de

Uçakların gelişine ve izinlere bağlı olarak Sicilya’da ikinci nokta Palermo, Amerika’da Detroit ve Denver uçuşları devreye girecek.

"Uzak Doğu trafiği artacak"

Uzak Doğu uçuşlarında trafik artırılarak ikinci bank sistemi yapılacak. Örneğin izin alındığında Singapur’a gece yarısı dışında öğleden sonra İstanbul’dan kalkan ve yine öğlenden sonra istanbul’a varan saatte uçuş konarak, Amerika ya da Avrupa’dan gelen yolcunun hızlı transit geçişi sağlanacak.

Örneğin Nairobi gibi noktalara da erken bağlantıların organizasyonu ile bir bank sistemi şimdiden devreye alınmaya başlandı. Uzak Doğu’dan dönen ve bu uçakla Avrupa’ya giden yolcuları taşıyan uçakların dönüş bacaklarında doluluk artacak. Böylece Uzak Doğu’ya giden ve gelen ve bunları besleyen Avrupa uçakları böylece çok daha rantabıl işletilecek.





Uçuş milleri daha işlevsel olacak

Artık biletlerinizi alırken, ücretin bir kısmını millerinizle ödeyebileceksiniz. Yani yalnız mil ya da para şartı kalkmış oluyor. Ayrıca millerinizin pazar hareketi özgürlük kazanıyor. İsterseniz millerinizle bir kahve bile içebilirsiniz. Çeşitli yerlerde alışveriş yapabilirsiniz, puanlar kazanabilirsiniz.

"Görüntülü çağrı merkezi"



Görüntülü çağrı merkezi hayatınızı kolaylaştırıyor. THY’nin istediği bir belgeyi çağrı merkezi ile görüntülü görüşürken göstermeniz yeter. Engelli kişiler içinde bu sistem büyük rahatlık getirecek.

Yapay zeka şirketin günlük 31 milyar optimizasyonuna hükmetmeye başladı. Her konuda büyük bir hız ve rahatlık sağlandı."