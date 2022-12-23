Ticaret Bakanı Muş'tan asgari ücret sonrası fahiş zam yapan marketlere uyarı

Asgari ücret zammı sonrasında etiket değiştiren marketlere yönelik paylaşım yapan Ticaret Bakanı, denetimlerin yoğunlaştığını aktardı.

2023 yılı asgari ücreti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile 5 bin 500 TL'den 8 bin 506 TL'ye yükseltildi.

Asgari ücrete gelen yüzde 54'lük zam sonrası, bazı marketler etiket değişikliğine gitti.

Fiyat artırmak için fırsat kollayan marketler, sosyal medyada ifşa edildi.

Marketlerdeki haksız zam sonrasında Ticaret Bakanı Mehmet Muş, en ağır idari cezaların uygulanacağının altını çizerek harekete geçildiğini aktardı.

Vatandaşın hakkının korunacağını vurgulayan Mehmet Muş, şu ifadeleri kullandı;

"Asgari ücret zammını fırsat bilerek haksız fiyat artışlarına giden fırsatçılara karşı Bakanlığımız denetimlerini yoğunlaştırmıştır. Haklı bir gerekçeye dayanmayan artışların tespiti halinde sorumlulara en ağır idari cezalar uygulanacaktır. Konuyu yakından takip ediyoruz.

"Fırsatçılar tarafından suistimal edilmesine asla müsaade etmeyiz"

Hükümetimizce vatandaşlarımızın refahını artırmak için atılan adımların fırsatçılar tarafından suistimal edilmesine asla müsaade etmeyiz. Bu konuda vatandaşımızın hakkını-hukukunu koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."