Ticaret Bakanlığı: Güvensiz 3 ürün grubunun hızlı kargo yoluyla ülkeye girişi kısıtlandı

Ticaret Bakanlığı, yüksek risk taşıdığı belirlenen ayakkabı, oyuncak ve saraciye ürünlerinin, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla 'basitleştirilmiş gümrük beyannamesi' kapsamında ülkeye getirilmesinin kısıtlandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ürün Güvenliği ve Denetimi ile Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi genel müdürlüklerince, bazı e-ticaret platformlarında satılan çeşitli ürün gruplarına yönelik denetim ve laboratuvar analizleri yapıldığı belirtildi.

182 ÜRÜNDEN 148'İ GÜVENSİZ ÇIKTI

İncelenen 182 üründen 148'inin, ürün güvenliği kriterlerini karşılamadığı ve mevzuata aykırı olduğunun tespit edildiği, bu gruplarda uygunsuz ürün oranının yüzde 81 olarak belirlendiği bilgisi verilen açıklamada, incelemelerde ayakkabılar, oyuncaklar ve saraciye ürünlerinde (gerçek ve suni deriden yapılmış çanta ve bavullar) yasal sınırların çok üzerinde fitalat, kurşun, kadmiyum ve PAHs gibi toksik maddelere rastlandığı ifade edildi.

YÜKSEK RİSK TAŞIDIĞI BELİRLENEN ÜRÜNLERE KISITLAMA

Açıklamada, bu doğrultuda insan ve kamu sağlığının korunması, tüketicilerin güvenli ürünlere ulaşımının temini için söz konusu ürün gruplarına yönelik yeni bir düzenlemenin Bakanlıkça yapıldığı belirtilerek şunlar kaydedildi: