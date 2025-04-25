Ticaret Bakanlığı'ndan deprem fırsatçılarına 14.5 milyon TL ceza

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İstanbul, 23 Nisan günü meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

Yaşananlar vatandaşı paniğe sevk ederken, bazıları ise krizi fırsata çevirmeye çalıştı.

Fırsatçılar, deprem haberinin ardından emlak ilanlarında fahiş fiyat artışı yapmaya başladı.

Ticaret Bakanlığı, bu durumu tespit etti ve harekete geçti.

TOPLAM 14.5 MİLYON TL CEZA KESİLDİ

Bakanlık, söz konusu kişilere toplamda 14.5 milyon TL idari para cezası uyguladı.

Her bir fırsatçıya 250.000 TL ceza kesildi.

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"FIRSATÇILIĞA ASLA GEÇİT VERMEYECEĞİZ!"

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"23 Nisan 2025 tarihinde İstanbul’da meydana gelen deprem sonrasında, aynı gün içinde satılık ve kiralık emlak ilanlarında fiyat artışı yapan kişiler Ticaret Bakanlığımızca tespit edilmiş ve vatandaşlarımızın zor durumda olmalarını fırsata çevirmek isteyen bu kişilerin her biri hakkında 250.000 TL olmak üzere toplam 14.500.000 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Ticaret Bakanlığımızca, deprem sonrasında emlak sektöründe vatandaşlarımız aleyhine gelişebilecek durumlar takip edilmeye ve mağduriyete neden olabilecek uygulamaları engellemeye yönelik tedbirler alınmaya devam edilecektir."