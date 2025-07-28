Ticaret Bakanlığı'ndan otomotiv sektöründeki ihlallere ağır yaptırımlar

Motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin düzenleme ve denetim faaliyetlerini artıran Ticaret Bakanlığı, tüketiciyi koruyan, piyasa dengesini gözeten ve haksız kazançları önlemeyi hedefleyen adımlarını sürdürüyor.

İkinci el araç satışlarında yaşanan fahiş fiyat artışları, yetki belgesi olmayan kişi ve kuruluşların yaptığı kayıt dışı faaliyetler ile tüketici aleyhine yürütülen uygulamalara karşı kapsamlı bir mücadele yürütülüyor.

ARAÇ PİYASASINA YAKIN TAKİP

Yeni düzenlemeler kapsamında özellikle ÖTV oranlarının düşürülmesinden sonra ortaya çıkan fiyat değişimleri bakanlıkça yakın takibe alındı.

Sektördeki manipülatif fiyat artışları, kayıt dışı satış girişimleri ve piyasa bozucu eylemlere karşı ciddi idari yaptırımlar devreye sokuldu.

YETKİ BELGESİZ SATIŞLARA 103 MİLYON TL CEZA

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde, ikinci el araç satışlarının yalnızca yetki belgesi bulunan işletmeler tarafından yapılması gerektiği vurgulandı.

Son bir yıl içerisinde üçten fazla taşıt satışı yapan kişi ve firmalar ticari faaliyet olarak değerlendirildi.

Bu kapsamda, yetki belgesi olmadan ticaret yaptığı belirlenen 220 gerçek ve tüzel kişiye toplam 103 milyon TL idari para cezası uygulandı.

6 AY, 6 BİN KM VE İLAN KISITLAMASI İHLALLERİNE 148 MİLYON TL CEZA

Fiyat manipülasyonlarının önüne geçmek amacıyla pandemi döneminde devreye alınan “6 Ay – 6 Bin Kilometre” ve ilan kısıtlaması uygulamaları devam ediyor.

Bu kapsamda, kuralı ihlal eden 131 yetkili bayi ve oto galericiye toplam 52 milyon 462 bin TL, ilan kısıtlamasına uymayan 476 kişi ve kuruluşa ise 95 milyon 668 bin TL idari para cezası kesildi.

Ayrıca, liste fiyatının üzerinde fiyat talep eden, aksesuar alma veya takas yapma gibi şartlar koşan 31 yetkili bayinin yetki belgeleri iptal edildi.

KAYIT DIŞI FAALİYETLERE KARŞI İHBAR SİSTEMİ DEVREDE

Kayıt dışı ticaretle mücadele amacıyla E-Devlet üzerinden vatandaşların doğrudan şikayette bulunabileceği bir İhbar Modülü devreye alındı. Bu sayede kayıt dışı çalışan kişi ve işletmelere karşı daha hızlı ve etkili bir mücadele imkânı sağlandı.

GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ZORUNLU HALE GETİRİLDİ

Türkiye Noterler Birliği iş birliğiyle geliştirilen “Güvenli Ödeme Sistemi”, ikinci el araç satışında bedelin eş zamanlı ve güvenli biçimde ödenmesini sağlıyor.

Dolandırıcılık, sahtecilik, para çalınması ve satış sonrası ödeme gibi riskleri ortadan kaldıran bu sistem, 2024 yılı itibarıyla tüm gerçek ve tüzel kişiler için zorunlu hale getirildi.

KİMLİK VE YETKİ DOĞRULAMASI ARTIK ZORUNLU

Ticaret Bakanlığı ayrıca, sahte ilanları ve yetkisiz satıcıları engellemek amacıyla ilan platformlarına kimlik doğrulama zorunluluğu getirdi.

“Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS)” adı verilen bu sistemle artık sadece araç sahibi, ikinci derece akrabası, eşi ya da yetkili işletmeler ilan verebilecek.

Bu düzenleme ile tüketicinin korunması ve kayıt dışı galericiliğin önlenmesi amaçlanıyor.

Ticaret Bakanlığı, araç ticaretine ilişkin bu düzenleme ve denetimlerin aynı kararlılıkla devam edeceğini ve vatandaşın lehine olan tüm tedbirlerin tavizsiz şekilde uygulanacağını vurguladı.