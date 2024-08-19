TMO, Ordu’da fındık alımına başladı Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından Ordu’da yeni sezon fındık alımına başlanırken, 51 randıman gelen ilk fındık 132,60 liradan alındı.

AA

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2024/2025 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını geçtiğimiz aylarda belirledi.

2024/2025 sezonu kabuklu fındık alım fiyatları; yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre; Levant kalite için 130 TL/kilogram, Giresun kalite için 132 TL/kilogram, olarak belirlendi.

TMO tarafından Ordu’da yeni sezon fındık alımına ise fiyat belirlenmesinin ardından bugün başlandı.

RANDEVULAR ALINDI, ÜRETİCİLER FINDIKLARI TESLİM ETMEYE BAŞLADI

Fiyatların açıklanmasının ardından TMO, Gülyalı ilçesindeki depoda hazırlıklarını tamamladı. Sistem üzerinden randevu oluşturan üreticiler, fındıklarını TMO alım noktasına götürdü.

TMO görevlileri de ilk olarak fındık çuvallarından numune aldı, ardından yapılan incelemede, nem oranı kurtaran ve şartlara uygun olarak getirilen fındıklar depolara konuldu.

TMO, önceden randevu alan üreticilerden Giresun kalite fındığın kilogramını 132, levant kaliteyi 130 ve sivri kaliteyi 125 liradan almaya başladı. TMO’nun Ordu’daki deposunda 51 randıman gelen ilk fındık ise 132,60 liradan satıldı.

"12 NOKTADA ALIM YAPILACAK"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, 19 Eylül itibarıyla sahil kesimlerinde fındık alımına başlayan TMO’nun, ilerleyen süreçte 12 noktada daha alım yapacağını belirtti.

TMO’nun fındık alımlarında belirli kriterlerinin olduğunu ancak üreticilerin fındığına gerekli bakımları yaptıktan sonra rahat bir şekilde mahsullerini satabileceğini ifade eden Soydan, “Yüzde 5 olan çürük oranları bu sene için yüzde 7’ye çıkartıldı, geçen senenin orta döneminde ise nem oranı yüzde 6’dan 6,5’e çıkartıldı. Zaten üreticilerimiz fındığına normal bir şekilde baktığı takdirde TMO’ya rahatlıkla getirebilir.” dedi.

"FINDIKLAR 50 RANDIMAN VE ÜZERİ OLARAK GÖRÜLÜYOR"

TMO’da artan her randımanın fiyatı 2,60 lira yükselttiğini ifade eden Soydan, “130 TL üzerinden randıman alındığında bir randıman 2 lira 60 kuruşa denk geliyor. Serbest piyasada fiyatlar düşük olduğu için randıman da düşük olacaktır.

O nedenle bu süreçte fındığımızı TMO’ya getirebiliriz. Üreticilerimizin bugün itibariyle baktığımızda TMO’ya önemli bir randevu talebi var, fındıklar da gelmeye başladı. Gelen fındıklar 50 randıman ve üzeri olarak görülüyor.” şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)