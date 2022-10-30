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    Togg CEO’su Gürcan Karakaş ve ekibinin mutluluk gözyaşları

    Yerli otomobil Togg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle banttan indirildi. Togg CEO'su Gürcan Karakaş ve ekibi aracın banttan inmesi sonrasında birbirlerine sarılarak sevinç gözyaşı döktü.
    • Haber Merkezi
    • 30.10.2022 - 09:42
    • Güncelleme : 30.10.2022 - 09:58
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    Togg CEO’su Gürcan Karakaş ve ekibinin mutluluk gözyaşları

    Türkiye, otomotiv sektöründe 'Ben de varım' dedi.

    Türkiye'nin heyecanla beklediği Togg'un üretileceği fabrika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunun yanı sıra Togg'un banttan inmesinin de heyecanı yaşandı.

    İlk araç banttan indi

    İlk seri üretim araç banttan inerken Türkiye'nin 60 yıllık otomobil rüyası gerçek oldu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan test sürüşü yaptı

    Bütün ülkenin kalbi bugün Gemlik'te atarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togg ile test sürüşü yaptı.

    2018 yılında Togg CEO'su görevine getirilen Mehmet Gürcan Karakaş ve ekibinin mutluluğu ise kameralara yansıdı.

    Mutluluk gözyaşları döktüler

    Gürcan Karakaş ve ekibinin ilk aracın banttan inmesi sonrasında birbirlerine sarılarak sevinç gözyaşı döktüğü görüldü.

    Togg CEO’su Gürcan Karakaş ve ekibinin mutluluk gözyaşları ViDEO

    Togg CEO’su Gürcan Karakaş ve ekibinin mutluluk gözyaşları #1

    Togg CEO’su Gürcan Karakaş ve ekibinin mutluluk gözyaşları #2

    Togg CEO’su Gürcan Karakaş ve ekibinin mutluluk gözyaşları #3

    Togg CEO’su Gürcan Karakaş ve ekibinin mutluluk gözyaşları #4

    Togg CEO’su Gürcan Karakaş ve ekibinin mutluluk gözyaşları #5

    Togg CEO’su Gürcan Karakaş ve ekibinin mutluluk gözyaşları #6

    Togg CEO’su Gürcan Karakaş ve ekibinin mutluluk gözyaşları #7

    Togg CEO’su Gürcan Karakaş ve ekibinin mutluluk gözyaşları #8


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