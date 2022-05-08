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    Trabzon'da yavru ayıyla karşılaşan vatandaşların gülümseten anları

    Çaykara ilçesinde yola inen yavru ayı, bölgeden geçen vatandaşa eğlence oldu. Şaşkınlık yaşayan vatandaşlar o anları kayda alırken ayıyla konuştu.
    • 08.05.2022 - 12:14
    • Güncelleme : 08.05.2022 - 14:14
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    Trabzon'da yavru ayıyla karşılaşan vatandaşların gülümseten anları

    Konuşma tarzlarıyla yüzleri güldüren Trabzonluların ayıyla karşılaştı.

    Çaykara ilçesi Uzungöl mevkiinde yola inen yavru ayıyı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

    Ayıya hal hatır sordular

    Ayının karşısında korkuyla beraber şaşkınlık yaşayan Trabzonluların, gülerek o anları kayda alırken, ayıya yönelttikleri 'Ayı, ne var ne yok?" sorusu, izleyenleri güldürdü.

    Yaşanan anlar sosyal medyada viral olurken, insanlara aldırış etmeden yoluna devam eden ayının sakinliği dikkat çekti.

    "Aha ayı, kaç oğlum"

    İHA'nın aktarımına göre, yavru ayıyı gördüğünde şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaş, “Aha ayı. Bu sarhoş. Bu ayıdır. Geliyor. Valla geliyor. Kaç oğlum” ifadelerini kullandı.

    Trabzon'da yavru ayıyla karşılaşan vatandaşların gülümseten anları ViDEO

    Trabzon da yavru ayıyla karşılaşan vatandaşların gülümseten anları #1

    Trabzon da yavru ayıyla karşılaşan vatandaşların gülümseten anları #2

    Trabzon da yavru ayıyla karşılaşan vatandaşların gülümseten anları #3

    Trabzon da yavru ayıyla karşılaşan vatandaşların gülümseten anları #4


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