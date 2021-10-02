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- TSK ve MİT'ten Gara'da operasyon: 3 terörist öldürüldü
TSK ve MİT'ten Gara'da operasyon: 3 terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.
- AA
- 02.10.2021 - 11:39
- Güncelleme : 02.10.2021 - 11:48
Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı, ortak bir operasyona daha imza attı.
Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesine, hava harekatı düzenlendi.
PKK'hı teröristlerin yerini belirleyen komandolar, 3’ünü yerle bir etti.
“ARA, BUL, YOK ET”
“Ara, Bul, Yok Et” parolasıyla gerçekleştirilen operasyon başarıyla tamamlandı.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.” denildi.