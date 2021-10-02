Euro
10.2684
-0.38%
Dolar
8.8554
-0.37%
Altın
501.19
-0.11%
Borsa
1.401
-0.35%
Bitcoin
419.580
5.95%
EXEN Coin
19.99
0.35%
17ºC
İstanbul
Bulutlu 17 C

    TSK ve MİT'ten Gara'da operasyon: 3 terörist öldürüldü

    Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.
    • AA
    • 02.10.2021 - 11:39
    • Güncelleme : 02.10.2021 - 11:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    TSK ve MİT'ten Gara'da operasyon: 3 terörist öldürüldü

    Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı, ortak bir operasyona daha imza attı.

    Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesine, hava harekatı düzenlendi.

    PKK'hı teröristlerin yerini belirleyen komandolar, 3’ünü yerle bir etti.

    “ARA, BUL, YOK ET”

    “Ara, Bul, Yok Et” parolasıyla gerçekleştirilen operasyon başarıyla tamamlandı.

    Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.” denildi.

    TSK ve MİT ten Gara da operasyon: 3 terörist öldürüldü #1

    TSK ve MİT ten Gara da operasyon: 3 terörist öldürüldü #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir