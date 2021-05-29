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    TSK yapılanması operasyonunda 7 FETÖ’cü itirafçı oldu

    İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 7’si itirafçı olurken 7 kişi de tutuklandı.
    • AA
    • 29.05.2021 - 08:17
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    TSK yapılanması operasyonunda 7 FETÖ’cü itirafçı oldu

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ''örgüt imamı'' tarafından ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine aralarında muvazzaf ve ihraç asker ile askeri öğrencilerin de bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

    15 KİŞİ YAKALANDI

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 25 Mayıs’ta İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzaf binbaşı, teğmen ve astsubay ile ihraç askeri öğrencilerin de bulunduğu zanlılardan 15’i yakaladı.

    7 KİŞİ İTİRAFÇI OLDU

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 7’si etkin pişmanlıktan yararlanarak örgüt ve mensupları hakkında ayrıntılı ve örgütü deşifre edici yönde faydalı açıklamalarda bulunduklarından emniyetten serbest kaldı.

    7 KİŞİ TUTUKLANDI

    Sağlık kontrolünden geçirilerek dün adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 7’si tutuklanırken, 1’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Ayrıca, firari zanlının da yurt dışında olduğu tespit edildi.

    TSK yapılanması operasyonunda 7 FETÖ’cü itirafçı oldu #1

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