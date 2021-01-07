TSK'nın silahlarını MİT ve Emniyet kullanabilecek

Resmi Gazete'deki karara göre "terör, toplumsal olaylar ve şiddet hareketleri" gerekçesiyle Emniyet ve MİT, TSK'ya ait silahları kullanabileceği duyuruldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Taşınır Mal Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla dün yayınlanan Resmi Gazete'de duyurulan kararda “milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu güvenliğini ciddi şekilde tehdit eden terör, toplumsal olaylar ve şiddet hareketlerinin meydana gelmesi durumunda” TSK, Emniyet ve MİT, taşınır mallarını herhangi bir şarta bağlı olmadan birbirine devredebilecek.





DOST VE MÜTTEFİK ÜLKELERE DE YOLLANABİLECEK

Ayrıca yönetmelikteki “Taşınır mal işlem belgesi düzenlenmeyecek mallar” maddesine “Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nca uluslararası anlaşmalara dayanılarak dost veya müttefik ülkelere ve bu ülkelerde bulunan kamu veya özel nitelikli kurum ve kuruluşlara mal ve hizmetin yardım olarak verilmesi maksadıyla tedarik edilecek taşınırlar” bendi eklendi.



Böylece uluslararası anlaşmalara dayanılarak “dost ve müttefik” ülkelere taşınır mal işlem belgesi olmaksızın taşınır malların sevkıyatı yapılabilecek.



