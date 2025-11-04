Tufan Erhürman: Kıbrıslı Türklerin egemenlik hakları yok sayılamaz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından "Great Sea Interconnector" projesi ve bölgesel enerji girişimleri hakkında açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, seçim döneminden önce "Great Sea Interconnector" projesiyle ilgili olarak ortaya koydukları tepkilerin hafızalarda olduğunu belirtti.

Erhürman, "Söylediğimiz şey nettir. Kıbrıslı Türkler bu adadaki iki eşit kurucu ortaktan biridir ve enerji, deniz yetki alanları gibi konularda Kıbrıslı Türklerin egemenlik hakları yok sayılarak, bizim irademiz olmaksızın karar alınması mümkün değildir." dedi.

"SUÇLAMA OYUNLARINA GİRMEYECEĞİM DEDİM, SÖZÜMÜN ARKASINDAYIM"

Erhürman, seçim sonrasında yaptığı açıklamalarda Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüyle ilgili konularda güneyden gelen yorumlara yanıt vermeyeceğini hatırlatarak, bu sözünün arkasında olduğunu vurgulayarak, "Bilindiği gibi seçim sonrasında yaptığım açıklamalarda Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümü ile ilgili konularda güneyden gelen yorumlara yanıt vermeyeceğimi, daha görüşmeye başlamadan suçlama oyunlarına girmeyeceğimi söyledim. Bu sözüme sadık kalma kararlılığındayım." ifadelerini kullandı.

"HRİSTODULİDİS'İN TUTUMU SAMİMİYET TESTİ AÇISINDAN OLUMLU BİR İŞARET DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Erhürman, Güney Kıbrıs lideri Nikos Hristodulidis'in bir yandan kapsamlı çözüm çağrısı yaparken diğer yandan Kıbrıslı Türkleri dışlayan enerji girişimlerine katılmasını samimiyet açısından olumsuz değerlendirerek, "Sn. Hristodulidis'in bir yandan bir an önce kapsamlı çözüm için görüşmeye başlayalım çağrısı yaparken, diğer yandan yine aynı şekilde Kıbrıslı Türkler görmezden gelinerek, bu kez de İsrail doğalgazının deniz altından Kıbrıs'a ulaştırılması konusundaki girişimlere ortak olmasını samimiyet testi açısından olumlu bir işaret olarak değerlendirmediğimin altını çizmek zorundayım." dedi.

"ÇÖZÜM ATMOSFERİ KIBRISLI TÜRKLER GÖRMEZDEN GELİNEREK SAĞLANAMAZ"

Kıbrıs'ta çözümün ancak karşılıklı saygı ve eşitlik temelinde mümkün olabileceğini belirterek, Kıbrıslı Türklerin dışlandığı girişimlerin çözüm atmosferine zarar verdiğini ifade eden Erhürman, "Kıbrıs'ta çözüm için öncelikle bir çözüm atmosferine ihtiyacımız var. Bu atmosferin, özellikle de bölgede kalıcı istikrar ve barış arayışlarını olumsuz etkileme potansiyeli yüksek girişimlerin Kıbrıs Türk halkı görmezden gelinerek yapılmasıyla sağlanamayacağı açıktır." ifadelerine yer verdi.

"ÇÖZÜM ATMOSFERİNİ ZEDELEYEN HAMLELERİ GÖRMEZDEN GELMEYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erhürman, çözüm atmosferinin oluşması için çalışmaya devam edeceklerini ancak Kıbrıs Türk halkının iradesini yok sayan adımlara sessiz kalmayacaklarını vurgulayarak, "Bu vesileyle, adada çözüm atmosferinin oluşması için her türlü gayreti göstermeye devam edeceğimizi ama bu atmosferi zedeleyen hamleleri de asla görmezden gelmeyeceğimizi bir kez daha en açık şekilde ifade etmek istiyorum." açıklamasını yaptı.