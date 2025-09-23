TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM konuşması gurur vericiydi

Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda tarihi anlar yaşandı..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenen BM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamalarıyla Gazze'nin sesi oldu..

Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail tarafından masumların katledildiği bölgede çekilen acı kareleri dünya liderlerine gösterdi.

Erdoğan, dünya liderlerine İsrail'in soykırım yaptığını, her saat 1 çocuğun öldürüldüğünü söyledi.

Geniş yankı uyandıran konuşmaya değinen TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, Ensonhaber'e açıklamalarda bulundu.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BATI'NIN İKİ YÜZLÜLÜĞÜNÜ ONLARIN YÜZÜNE HAYKIRDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının "Gurur verici" olduğunun altını çizen Beşinci, şu ifadeleri kullandı:

Konuşmasının yarısından çoğunu Gazze’ye ve Filistin’in halkının mağduriyetine ayırmıştı. Orada bütün milletlerin onu alkışladığına ben şahitlik ettim. Çünkü çok önemli ifadeler kullandı. Batı’nın iki yüzlülüğünü onların yüzüne haykırdı. Batı’da bir çocuğun eline diken batsa ortalığı ayağa kaldıranların, gece gündüz öldürülen çocuklara karşı hiçbir şey yapmadığını onların yüzüne söyledi.

"TÜRKİYE OLARAK GURUR DUYDUK"

Dolayısıyla bir Türkiye olarak bundan çok gurur duyduk. Her zaman, her ortamda Cumhurbaşkanımız haykırsa da BM’de birçok liderin olduğu yerde bunun söylenmesi ve haykırılması çok anlamlıydı.



Onlara yıkılan okulları, sokakları gösterdi. Orada elektriğin, suyun olmadığını ve narkozsuz ameliyatların yapıldığını söyledi, anlattı. Ve bunu durdurmamız gerektiğini söyledi. Bir kez daha çok güçlü bir şekilde ‘dünya 5’ten büyüktür’ dedi.