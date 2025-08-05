TÜGVA Yaz Okulları Finali programına yoğun katılım

Türkiye'nin en önemli gençlik vakıflarından biri görkemli bir programa imza attı.

(TÜGVA) Yaz Okulları Finali, 1 Ağustos'ta İstanbul'da yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı program Beşiktaş TÜPRAŞ Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

42 BİN KİŞİLİK STADYUM DOLDU

81 il ve 605 ilçede faaliyet gösteren Türkiye'nin en büyük gençlik hareketlerinden biri olan TÜGVA, adeta gövde gösterisi yaptı.

Kapasitesi 42 bin olan stadyum, tıka basa doldu.

Büyük coşkunun yaşandığı programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile heyecanın dozu arttıkça arttı.

"GENÇLERİMİZİ MARJİNALLERİN İNSAFINA TERK ETMEYECEĞİZ"

Gençleri selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gençlerimizi marjinallerin insafına terk etmeyeceğiz. Her bir gencimizi ihlasla kucaklayacak, muhabbetle bağrımıza basacağız.

Polise asit atan, taş atan, molotof atan, esnafın malını, mülkünü yağmalayan değil, vatana, millete, ümmete sevdalı gençlerin yetişmesini istemiyorlar.

TÜGVA'ya karşı husumetleri bu yüzden. İslam dünyasını ilgilendiren bütün meselelerde TÜGVA, milletimize yakışan, vicdanlı, onurlu, merhametli bir duruş sergiliyor" ifadelerini kullandı.

MUHALİF MEDYA TEKBİRDEN RAHATSIZ OLDU

Bu görkemli final muhalif medyanın ise tepkisini çekti.

En dikkat çekici tepki ise Cumhuriyet gazetesinin haberi oldu.

Programda gençlerin tekbir çekmesinden rahatsız olan gazete, "Stadyumdaki TÜGVA şovunda çocuklara tekbir getirttiler!" başlığını attı.