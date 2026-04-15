Tunç Soyer yeniden tutuklandı

CHP'de patlak veren bir skandal daha...

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dev operasyonun detayları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İZBETON A.Ş. üzerinden yapılan usulsüzlüklere ilişkin soruşturma başlatıldı.

Başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı ve şüpheliler adliyeye sevk edildi.

CHP ANKARA İL BAŞKANI TUTUKLANDI

Şüpheliler arasında bulunan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da Ankara'da gözaltına alınıp, daha sonra tutuklandı.

SORUŞTURMADA TUNÇ SOYER YENİDEN TUTUKLANDI

Başkanı Ümit Erkol’un da aralarında bulunduğu 9 ismin tutuklandığı soruşturmada, tutuklu sayısı 12’ye yükseldi.

Bu kapsamda Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu ve Heval Savaş Kaya da yeniden tutuklandı.

SUÇLAMALAR VE DOSYAYA GİREN RAPORLAR

Soruşturma dosyasında şüphelilere yöneltilen suçlamaların 'zimmet' ve 'resmi belgede sahtecilik' olduğu belirtildi.

İzmir 1. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından incelenen dosyada, İçişleri Bakanlığı müfettiş raporları, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü incelemeleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı birimlerin hazırladığı bilirkişi raporlarının delil olarak yer aldığı aktarıldı.

“MUHASEBE HİLELERİ VE SAHTE BELGELER” İDDİASI

Karar metninde, usulsüz işlemlerin 'yoğun muhasebe hileleri' ile gerçekleştirildiği, sahte fatura ve gider pusulaları kullanılarak işlemlerin ticari faaliyet gibi gösterildiği yönünde tespitler bulunduğu ifade edildi.

Ayrıca bu işlemler sonucunda bazı şüphelilerin mal varlığında artış yaşandığına dair bulguların dosyaya girdiği kaydedildi.

MAHKEMEDEN TUTUKLAMA GEREKÇESİ

Mahkeme, mevcut delil durumu, suçun niteliği ve kaçma şüphesi gibi gerekçelerle adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağını değerlendirdi.

Şüphelilerin delilleri karartma ihtimali bulunduğu ve suçun katalog suçlar kapsamında yer aldığı belirtilerek tutuklama tedbirinin 'ölçülü' olduğu vurgulandı.