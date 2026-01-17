Tunceli'de 2025 yılında 112'ye asılsız ihbar gelmedi

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen asılsız ihbarların ardı arkası kesilmiyor...

Yapılan uyarılara rağmen gereksiz meşgul eden vatandaşların ihbarları ise şaşırtmaya devam ediyor.

86 BİN ÇAĞRI YAPILDI

Nüfusunun yaklaşık 89 bin olduğu Tunceli'de 2025 Ocak ayı ile 2026 Ocak ayı arasında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, 86 bin 294 çağrı yapıldı.

Tunceli'nin çağrıların cevaplanma süresinde Türkiye'nin en hızlı ili olduğu belirtilirken, kentte asılsız ihbar nedeniyle idari para cezası uygulanmadığı kaydedildi.

"VATANDAŞIMIZ EN ÇOK SAĞLIK ALANINDA YARDIMA İHTİYAÇ DUYMUŞ"

Tunceli 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Songül Acar, çağrıların 22 personelle karşılandığını belirterek şunları kaydetti:

2025 yılı içerisinde toplam 86 bin 294 çağrı aldık. Bu çağrıyı alan personel sayımız da 22 kişi. Tunceli geneli için dikkate alırsak yeterli bir sayı. Çalışma arkadaşlarımızın sayısı da bu noktada yeterli. Gelen çağrının kurumlara dağılımında, vatandaşımız en çok sağlık alanında yardıma ihtiyaç duymuş. Akabinde emniyet, jandarma, AFAD, itfaiye, orman birimi geliyor. Bizde çağrı almada önemli olan bir unsur var. Bakanlığın uygun gördüğü, vatandaşın aramasında bir çağrıyı 3 saniye içerisinde almamızı bakanlık uygun görüyor. Türkiye ortalaması 2,43; Tunceli'nin ortalaması 1,46 saniye. Bu da bu sayıda bir personel ve vatandaş yoğunluğunu dikkate aldığımız zaman aslında çok iyi bir sonuç. Yine biz çağrı cevaplama oranında Türkiye birincisiyiz. Arkadaşlarımız bu konuda da gerçekten çok duyarlı çalışıyorlar.

"TÜRKİYE STANDARTLARINDA ÜST SEVİYEDE"

Kentte vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni kullanma konusunda bilinçli olduğunu belirten Acar, şöyle devam etti: