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- Tunceli’deki örtü yangını kontrol altına alındı
Tunceli’deki örtü yangını kontrol altına alındı
Tunceli’nin Ovacık ilçesinde önceki gün çıkan örtü yangını, havadan müdahalenin ardından kontrol altına alındı.
- İHA
- 16.09.2021 - 17:11
- Güncelleme : 16.09.2021 - 17:13
Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Otlubahçe köyünde önceki gün, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı örtü yangını başladı.
Olayın hemen ardından Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile jandarma personeli bölgeye intikal etti.
HAVADAN MÜDAHALE EDİLDİ
Karadan müdahalenin zor olması nedeni ile havadan müdahale için Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan destek istendi.
Bakanlık tarafından 2 yangın söndürme helikopteri bölgeye sevk edildi.
SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Yangın, havadan ve karadan müdahalenin ardından bugün kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.