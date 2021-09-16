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    Tunceli’deki örtü yangını kontrol altına alındı

    Tunceli’nin Ovacık ilçesinde önceki gün çıkan örtü yangını, havadan müdahalenin ardından kontrol altına alındı.
    • İHA
    • 16.09.2021 - 17:11
    • Güncelleme : 16.09.2021 - 17:13
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    Tunceli’deki örtü yangını kontrol altına alındı

    Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Otlubahçe köyünde önceki gün, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı örtü yangını başladı.

    Olayın hemen ardından Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile jandarma personeli bölgeye intikal etti.

    HAVADAN MÜDAHALE EDİLDİ

    Karadan müdahalenin zor olması nedeni ile havadan müdahale için Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan destek istendi.

    Bakanlık tarafından 2 yangın söndürme helikopteri bölgeye sevk edildi.

    SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

    Yangın, havadan ve karadan müdahalenin ardından bugün kontrol altına alındı.

    Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

    Tunceli’deki örtü yangını kontrol altına alındı #1

    Tunceli’deki örtü yangını kontrol altına alındı #2

    Tunceli’deki örtü yangını kontrol altına alındı #3

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