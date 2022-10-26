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    Tunus'ta SOLOTÜRK rüzgarı esti

    Milli Savunma Bakanlığı, SOLOTÜRK’ün Tunus'ta yaptığı gösteri uçuşunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
    • 26.10.2022 - 16:22
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 17:05
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    Tunus'ta SOLOTÜRK rüzgarı esti

    Tunus'ta, Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi SOLOTÜRK'ün nefes kesen gösterisi gerçekleşti.

    SOLOTÜRK ekibinin gösterisi, binlerce kişi tarafından izlendi.

    MSB paylaştı

    Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi,

    "Cesaretleri ve imkânsızı başaran kabiliyetleriyle her zaman gurur duyduğumuz, gökyüzüne asil milletimizin imzasını atan #SOLOTÜRK ekibimiz, Tunus'ta nefes kesen gösteri uçuşu gerçekleştirdi."

    Tunus'ta nefes kesen SOLOTÜRK gösterisi VİDEO

    Tunus ta SOLOTÜRK rüzgarı esti #1


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