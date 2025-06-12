İsrail'in alıkoyduğu Türk aktivist Şuayb Ordu serbest bırakıldı

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Gazze Şeridi'ndeki ablukayı kırmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla 1 Haziran'da İtalya'dan yola çıkan ve çeşitli uluslardan 12 insan hakları savunucusu aktivistin bulunduğu Madleen gemisi, İsrail'in taciz saldırılarına uğradı.

Kimyasallar dahi kullanarak yolculuğu engellemeye çalışan İsrail ordusu, gemiye el koyarak Aşdod limanına çekti.

12 AKTİVİST GÖZALTINA ALINDI

Aralarında Türk aktivist Hüseyin Şuayb Ordu, Alman vatandaşı Yasemin Acar, Brezilyalı Thiago Avila, Hollandalı Mark van Rennes, Fransız Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Hassan, İsveçli Greta Thunberg ve Fransız aktivistler Pascal Maurieras, Yanis Mhamdi, Reva Viard, İspanyol Sergio Toribio, gazeteci Omar Faiad ve Baptiste Andre’nin bulunduğu 12 insan hakları savunucusu ise gözaltına alındı.

TEPKİLERİN ARDINDAN AKTİVİSTLER SERBEST BIRAKILDI

Yardımı finanse ve organize eden Özgürlük Filosu, aktivistlerin “kaçırıldığını” duyurarak uluslararası kamuoyuna çağrı yaptı.

İsrail, uluslararası toplumdan gelen eleştiri ve tepkiler üzerine gözaltına alınan 12 aktivisti sınır dışı etmeye başladı.

10 Haziran’da aralarında Greta Thunberg’in de bulunduğu dört aktivist ülkelerine gönderildi.

TÜRK AKTİVİST ŞUAYB ORDU SERBEST BIRAKILDI

Sınır dışı süreci bugün de devam etti.

İsrailli insan hakları kuruluşu Adalah’ın verdiği bilgiye göre, bugün Hollanda’dan Mark van Rennes, Türkiye’den Şuayb Ordu, Almanya’dan Yasemin Acar, Brezilya’dan Thiago Avila ile Fransa’dan Reva Viard ve Avrupa Parlamentosu milletvekili Rima Hassan sınır dışı edilmek üzere Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’na götürüldü.

Altı aktivistin bu gece ya da en geç sabah saatlerinde ülkelerine gönderilmesi bekleniyor.

FRANSIZ UYRUKLU AKTİVİSTLER YARIN SINIR DIŞI EDİLECEK

Öte yandan Fransız uyruklu Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi isimli iki aktivistin ise halen gözaltında tutulduğu, cuma günü sınır dışı edilmelerinin planlandığı bildirildi.

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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLDU

Bu süreçte İsrail'in neden olduğu tüm acı ve katliama tepki gösteren Türkiye, bu olaya da sessiz kalmadı.

Dışişleri Bakanlığı, Türk aktivist Şuayb Ordu ve Türk kökenli Alman vatandaşı Yasemin Acar'ın durumlarını yakından takip etti ve gerekli temaslarda bulundu.

İSRAİL, MADLEEN GEMİSİNE MÜDAHALE ETMİŞTİ

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail ordusunun müdahale etmesi durumunda barışçıl tutumlarını sürdüreceklerini ve direniş göstermeyeceklerini duyurmuştu.

12 KİŞİ ALIKONULDU

İsrail ordusu, dün Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine müdahale etmiş ve gemidekileri alıkoymuştu.

Gemide, Avrupa Parlamentosunun Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad bulunuyordu.