FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda zafer ÇBK Mersin'in

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda tarihi anlar..

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali ilk maçında Yunanistan'da Athinaikos Qualco'yu 85-80 yenen Mersin ekibi, sahasındaki rövanşı 77-75 kaybetse de, ilk maçtaki 5 sayılık avantajla şampiyon oldu.

KUPA İLK KEZ ANADOLU'DA

Kadın basketbolunda Avrupa'nın iki numaralı kupasını müzesine götüren ÇBK Mersin, Türk kadın basketbolunda bunu başaran ilk Anadolu takımı oldu.

Kupayı daha önce Galatasaray 2 kez, Yakın Doğu Üniversitesi de 1 kez müzesine götürmüştü.

NEFES KESEN MÜCADELE

Başabaş geçen maçın ilk çeyreğini 20-18- devreyi de 43-38 geride kapatan Mersin ekibi, finalin son çeyreğine 61-61'lik eşitlikle girdi.

Son periyotta heyecan iyice yükselirken, ilk maçtaki 5 sayılık avantajını final periyodunda da kaybetmeyen ÇBK Mersin, maçtan 77-75'lik skorla şampiyon oldu.

ÇBK MERSİN'İN AVRUPA YOLCULUĞU

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 3 sezon üst üste final aşamasında mücadele eden Mersin ekibi, bu yıl da katıldığı turnuvaya erken veda etti.

ÇİMSA ÇBK Mersin, Avrupa Ligi gruplarında 6 maçta 5 mağlubiyet alması nedeniyle yoluna Avrupa Kupası play-off turundan devam etti.

Mersin ekibi, Avrupa Kupası'nın çeşitli eleme turlarında karşılaştığı Rapid Bükreş, Kibirkstis-TOKS ve Panathinaikos'u saf dışı bırakarak finale yükseldi.

