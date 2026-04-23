Türkiye ile İngiltere arasında stratejik ortaklık çerçeve belgesi imzalandı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yoğun diplomatik temaslarını sürdürüyor.



Fidan, bu kapsamda İngiltere'ye geldi.

Resmi ziyaret kapsamında Londra'da bulunan Fidan, burada Türkiye adına önemli bir anlaşmaya imza attı.

İNGİLTERE İLE STRATEJİK ORTAKLIK ANLAŞMASI

Türkiye ile İngiltere arasında stratejik ortaklığı pekiştirmeyi, yakın diyalogla güçlenen işbirliğinin kapsamını genişletmeyi amaçlayan Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi imzalandı.

"İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN SAĞLAM BİR TEMEL"

Türkiye ve İngiltere tarafından yapılan ortak açıklamada, "Türkiye ve İngiltere, bugün ikili ilişkilerde yeni bir dönem başlatmayı hedefleyen yeni bir Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi imzalamıştır.

Bugün Londra'da imzalanan Türkiye-İngiltere Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi, tarihi bir dostluğa, mükemmel düzeyde ikili ilişkilere sahip, Orta Doğu'nun güvenlik ve istikrarına yönelik güçlü iradeleri dahil çok çeşitli uluslararası meseleler ve küresel sınamalar hakkında ortak bakış açısını paylaşan, NATO Müttefiki ve stratejik ortak olan ülkelerimiz arasında diyaloğu ve iş birliğini güçlendirmek için sağlam bir temel teşkil etmektedir" denildi.

"BARIŞ VE İSTİKRAR İÇİN VAZGEÇİLMEZ"

Küresel ölçekte çok kutuplu, parçalanmış uluslararası düzene doğru geçişin hızlandığı ve bunun Türkiye ve İngiltere'yi artan riskler dönemine soktuğuna dikkat çekilen açıklamada, "Güvenliğimizin ve kolektif savunmanın temel taşı olan NATO'nun siyasi ve askeri önemi artmıştır.

NATO'nun Stratejik Konsepti'nin yanı sıra temel görevlerinden caydırıcılık ve savunma, Avrupa-Atlantik güvenliğini sağlamada iş birliğimizin temelini oluşturmaya devam edecektir.

Güçlü transatlantik ilişkiler Avrupa'da barış ve istikrar için vazgeçilmezdir" denildi.

BİRDEN FAZLA ALANDA İŞBİRLİĞİ HEDEFLENİYOR

Açıklamada, "Çerçeve Belgesi, küresel güvenlik ve refahı teşvik etmek için birlikte daha yakın çalışarak, Avrupa sütununu güçlendirmek dahil NATO'daki iş birliği ve eş güdümü artırarak, savunma yetenekleri ve savunma sanayii iş birliğini güçlendirerek, terörizmle ve organize suçlarla mücadele konusunda iş birliğini güçlendirerek, insani ve kalkınma iş birliğini ilerleterek, Türkiye ve BK'nın müşterek sınamalara karşı iş birliğini güçlendirmesini sağlayacaktır.

Belge ayrıca, iki ülke arasında iklim değişikliğiyle mücadele ve enerji güvenliği konusunda iş birliğini artırma ile bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında ortaklığı geliştirmeyi kapsayacaktır" ifadeleri kullanıldı.