Türkiye-Irak Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması 1 yıl sonra sona erecek

Enerjide yeni hamle...

Türkiye ile Irak arasında enerji alanında iş birliğini şekillendiren ve yarım asra yaklaşan bir geçmişe sahip olan Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması, 2026 yılında sona erecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 20 Temmuz 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan karara göre, taraflar arasında 1973 yılında imzalanan ve yıllar içinde çeşitli güncellemelerle sürdürülen bu stratejik anlaşmanın geçerliliği, 27 Temmuz 2026 itibarıyla son bulacak.

52 YILLIK ANLAŞMA RESMEN BİTİYOR

Resmî Gazete’de yayımlanan ve 10113 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile duyurulan düzenleme, Türkiye ile Irak arasında 27 Temmuz 1973 tarihinde imzalanan "Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması"nın, bağlı tüm protokoller ve ek belgelerle birlikte sona erdirileceğini hükme bağlıyor.

Anlaşmanın yürürlükten kaldırılması, tarafların enerji diplomasisi açısından yeni bir dönemle karşı karşıya kalacağının da işareti olarak değerlendiriliyor.

ENERJİ İŞ BİRLİĞİNDE DÖNÜM NOKTASI

Türkiye ile Irak arasında 1973 yılında başlayan boru hattı iş birliği, Irak'ın kuzeyindeki petrolün Akdeniz'e ulaştırılmasında önemli bir rol oynadı.

Başlangıçta Kerkük-Yumurtalık Ham Petrol Boru Hattı'nı kapsayan anlaşma, zamanla genişletilerek iki ülkenin enerji ticareti açısından en kritik altyapı projelerinden biri haline geldi.

Türkiye açısından Irak ham petrolünün dünya pazarlarına taşınmasında stratejik bir koridor oluşturan bu hat, Irak için de dış ticaret ve döviz geliri açısından hayati önem taşıyordu.

15 YIL UZATILMIŞTI

Bu çerçevede yıllar içinde çeşitli teknik ve hukuki güncellemeler yapılan anlaşma, son olarak 2010 yılında iki ülkenin mutabakatıyla 15 yıl süreyle uzatılmıştı.

2026 yılında bu sürenin dolmasıyla birlikte anlaşmanın geçerliliği tamamen sona erecek.