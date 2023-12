Türkiye şehitlerine veda etti! Kahramanların aynı sofradaki son yemeği ortaya çıktı... Irak'ın kuzeyinde şehit düşen kahraman Türk askerlerinden 4'ünün, şehadete ermeden kısa bir süre önce aynı masada yemek yediği kare gündeme düştü.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Cennet vatana şehit ateşi düştü…

12 kahraman Türk askerinin şehadeti, yürekleri dağladı.

Ebediyete intikal eden şehitlerden geriye ise anıları kaldı.

4 şehitin aynı sofrada olduğu son kare

Gündeme düşen son detay ise Irak’ın kuzeyinde şehit düşen 6 kahramanın 4’ünün son akşam yemeği…

Sabah'ta yer alan habere göre; yakın zamanda çekildiği anlaşılan fotoğrafta, şehit Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca ve Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın’ın aynı sofrada bulunduğu görüldü.

Şehitlerin son yemeği olarak not düşülen fotoğraf karesine, binlerce yorum geldi.

İşte o kare…

Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca Tokat’ın Almus ilçesinde, Sözleşmeli Er Emre Taşkın’ın naaşı Malatya’da, Piyade Teğmen Ramazan Günay’ın naaşı ise İzmir’de toprağa verildi.

Bir diğer yandan şehitlerden kalan son hatıralar da sosyal medyada gündeme oturdu.

"Şehit olursam bunu paylaşın"

Bunlardan biri de şehit Emre Taşkın'ın videosu.

Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın bir süre önce sosyal medya hesabında yayınladığı “Şehit olursam bunu paylaşın” ifadesi ise yürekleri buruktu.

Baba olmaya hazırlanıyordu

Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın ise 4 ay önce evlendiği ve eşinin hamile olduğu aynı zamanda 10 kardeşi olduğu öğrenildi.

"Her şey vatan için"

Bir başka yürek burkan detay da Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'ya ait.

Şehidin sosyal medyadaki profilinde, "Her şey vatan için, can için, canan için, göz kırpmaz can veririz bir avuç toprak için." diye yazdığı görüldü.