İngiliz turist, Türkiye'de 60 bin liraya 3 bavul ayakkabı aldı

Sosyal medyanın en çok konuşulan görüntülerinden...

Türkiye, İngiliz turistlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor.

HEPSİNİN FARKLI BİR GELİŞ SEBEBİ VAR

Bazıları yaz tatili için ülkeyi tercih ederken bazıları ise sağlık turizmi konusunda iyi bir alternatif olarak değerlendiriyor.

Ancak, bir İngiliz turistin ziyaret amacı görenlere 'yok artık' dedirtti.

60 BİN LİRALIK AYAKKABI SATIN ALDI

İngiliz turist, Türkiye'ye gelerek tam 60 bin lira değerinden döviz bozdurdu.

Bu 60 bin liranın tamamını ise ayakkabı almak için kullandı.

3 BAVULUNU DOLDURDU

3 bavulunun tamamını ayakkabılar ile dolduran turist o anları kayda alarak sosyal medyada paylaştı.

Kısa süre içerisinde defalarca kez paylaşılan görüntü, yorum yağmuruna tutularak viral oldu.