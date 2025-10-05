Türkiye ve diğer ülkelerden Gazze için ortak açıklama

Tüm dünya Gazze için seferber olmuş durumda.

Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke, Gazze'de hızla ateşkesin sağlanmasını istiyor ve bunun için çabalıyor.

Bu kapsamda da Türkiye, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan, Katar ve Mısır Dışişleri Bakanları'ndan ortak açıklama yapıldı.

"MEMNUNİYETLE KARŞILAŞIYORUZ"

"Hamas’ın tüm rehinelerin serbest bırakılması ve uygulama mekanizmalarına ilişkin müzakerelerin derhal başlatılmasına dair önerisi konusunda attığı adımları memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"ABD Başkanı Trump’ın İsrail’e yönelik, bombardımanları derhal durdurma ve takas anlaşmasının uygulanmasına başlama çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz.



Hamas’ın Gazze’nin idaresini bağımsız teknokratlardan oluşan geçici bir Filistin İdari Komitesi’ne devretmeye hazır olduğunu açıklaması da memnuniyet verici."

ERDOĞAN: HAMAS BARIŞA HAZIR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Hamas'ın Trump'ın barış planına verdiği cevabı memnuniyetle karşıladığını dile getirmişti.

Erdoğan, "Hamas, daha önce defalarca yaptığı gibi barışa hazır olduğunu gösterdi." ifadelerini kullanmıştı.