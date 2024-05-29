Türkiye ve dünya gündeminden özel haberler Ensonhaber, Türkiye'nin ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri canlı bağlantılarla takip ediyor, sorunlara karşı konunun uzman isimlerinden önerileri okurlarına aktarıyor.

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Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi sokak köpekleri.

Bu sorunun nasıl çözüleceğine dair birçok teklif var.

Hükümet, konuyla ilgili hazırlanan kanun teklifini Meclis'e sundu.

Peki sokak köpeği sorununa dair neler biliyorsunuz.

Ensonhaber editörü Can Badak, konuyla ilgili Prof. Dr. Nilüfer Sabuncuoğlu ile konuştu.

Prof. Sabuncuoğlu, sokak köpeği sorunuyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Kısırlaştırmada neden geç kalındı, hayvanseverler derneklerin sayısı neden arttı, çözüm ne olmalı, belediyelerin görevi ne mama lobisi neyi amaçlıyor?

Tüm soruların cevabı bu haberimizde yanıt buluyor..

Yavuz Atalay, Amerika'dan bildiriyor

Dünyanın gündemindeki konular arasında ilk sırada şüphesiz İsrail'in soykırımı var.

Ensonhaber dış haber editörü Cahid Atik, yaşananlarla ilgili Amerika'da neler olduğunun peşine düştü.

Akşam gazetesi Washington Temsilcisi Yavuz Atalay, canlı bağlantı ile yaşananları aktardı.

Beyaz Saray'ın açıklamalarında hangi ayrıntılar var, Netanyahu'nun Amerika'da 'onur konuğu' olarak ağırlanacak olması ve Amerika'nın gelecekte neler yapabileceğine dair ayrıntılı analizler, aşağıdaki haberde yer alıyor.

Tatil planı yapanlar dikkat

Yaz döneminin gelmesiyle birlikte tatil planı yapan vatandaşlar, dolandırıcıların tuzağına düşüyor.

Bu konuda insanların paralarını dolandırıcılara kaptırmaması için Ensonhaber ekonomi editörü Aslı Didari, özel bir bağlantı yaptı.

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili Av. İbrahim Güllü ile yapılan bağlantıda, tatile çıkmak isteyenlerin dolandırıcıların tuzağına düşmemesi için izleyeceği yol haritasına ilişkin madde madde öneriler var.

Dolandırıcıların tuzağına düşmemek için bu haberimize de mutlaka göz atabilirsiniz.