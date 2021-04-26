Türkiye'de gündem, turizm sezonu öncesi tam kapanma

Reuters, Ramazan Bayramı'nı kapsayacak şekilde pandemiyle mücadelenin sıkılaştırılabileceğini aktardı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak.

Toplantının ana gündem maddesini koronavirüs salgınıyla mücadele oluşturacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz." demişti.

TAM KAPANMA MASADA

Erdoğan, "Bu iki haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir." diye konuşmuştu.

Reuters, yaklaşan turizm sezonu öncesinde gelir kaybını önlemek için tam kapanma kararının Ankara'da masaya yatırılacağını bildirdi.

Türkiye'de günlük vakanın 16 Nisan'da 63 binin üzerine çıktığı, pazar günü ise keskin bir şekilde 39 binin altına düştüğü anımsatıldı. Ancak hükümet yetkililerinin, bu düşüşün yeterli olmadığını ve 13-15 Mayıs tarihlerindeki Ramazan bayramı tatiline kadar sürecek yeni tedbirlerin değerlendirileceğini söylediği aktarıldı.

TURİZM SEZONU ÖNCESİ TAM KAPATMA GÜNDEMDE

Bir yetkilinin, "Vakalar birkaç gündür düşüyor ama bu yeterli değil. Kabinenin gündeminde tam kapatma olacak ve bu seçenek uygulanmalı." dediği belirtildi.

Aynı yetkili, "Döviz girişi için turizm kritik öneme sahip. Turizm sezonunu bütünüyle kaçırmamak için bu önlemlerin titizlikle uygulanması gerekir." diye konuştu.

AVM'LER, ŞEHİRLER ARASI SEYAHATLER...

Önlemlerin, ekonomik üretimin devamını sağlamakla birlikte, alışveriş merkezlerini kapatabileceği ve şehirler arası seyahat için özel izinler gerektirebileceği ifade edildi. Kafelerin ve restoranların halihazırda kapalı olduğu hatırlatıldı.

Bir diğer yetkili ise "Çözüm buysa, tamamen kapatmalıyız. Ancak, üretim tarafına zarar vermeden yapılmalı. Okulların ve alışveriş merkezlerinin kapatılması, enfeksiyon riski göz önüne alındığında uygun görünüyor." dedi.

BAKAN KOCA: HEDEFLENEN DÜŞÜŞ OLMAZSA TEDBİRLER SIKILAŞTIRILACAK

Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçen cuma günü yaptığı açıklamada, son kısıtlamaların İstanbul'daki vakalarda yüzde 20 düşüş sağladığı ve hastanelerdeki hasta sayısını azalttığı şeklindeki sonuçları paylaştığı kaydedildi.

Bununla birlikte, Koca'nın vakalarda hedeflenen düşüşün gerçekleşmemesi halinde tedbirlerin sıkılaştırılacağını söylediği bildirildi.