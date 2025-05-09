Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

Yurt genelinde hafta sonu serin ve yağışlı havanın etkili olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çelik, yapılan son değerlendirmelere göre hafta sonu ülke genelinde serin ve yağışlı havanın etkili olacağını belirterek kuzey ve iç bölgelerin tamamında yağış görülebileceğini bildirdi.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Yağışlı sistemle beraber sıcaklıklarda 7 ila 8 derecelik düşüş beklendiğini söyleyen Çelik, "Şu anda mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden sıcaklık cumartesi günü kuzeybatıda, pazar günü ise ülke genelinde hızla azalarak mevsim normalleri civarı ya da yer yer 1 ila 2 derece altına inecek" dedi.

Çelik, cuma günü havanın çoğunlukla parçalı bulutlu geçeceğini ve iç kesimlerde kısa süreli yerel yağışlar görülebileceğini dile getirerek, "Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren Marmara'da bölge genelinde gök gürültülü yağışlar göreceğiz. Bu yağışlar yer yer kuvvetli olabilir. Öğle saatlerine doğru ise İç Anadolu'nun kuzey ve Batı Karadeniz'de gök gürültülü yağış geçişleri göreceğiz" diye konuştu.

Cumartesi gününün ilerleyen saatlerinde ülkenin kuzey kesimlerinin tamamında yağışların başlayacağını belirten Çelik, 11 Mayıs Pazar günü ise yağışların doğuya doğru hareket edeceğini söyledi.

Pazar günü yağışların Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgelerinin tamamında ve İç Anadolu'nun kuzeyinde gök gürültülü sağanak şeklinde beklendiğini ifade eden Çelik, "Daha çok batı ve orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak görebiliriz" bilgisini verdi.

İSTANBUL'DA GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞ

İstanbul'da yarın için yağış beklenmediğini belirten Çelik, kentte cumartesi günü sabah ilk saatlerden itibaren gök gürültülü yağışın etkili olacağını belirtti.

Çelik, pazar günü yağışların doğuya yönelmesiyle İstanbul'da parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağını ifade etti.

Hava sıcaklığının İstanbul'da şu anda 24 ila 25 derece civarında seyrettiğini belirten Çelik, "Sıcaklık cumartesi ve pazar günü yer yer 20 derecenin altına inecek. Sıcaklık hafta ortasına doğru kademeli olarak tekrar artacak diyebiliriz" dedi.