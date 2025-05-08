Sıcaklıklar azalıyor: Yağışlı hava geliyor

Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu raporunu açıkladı.

Buna göre, sıcak havaya kısa bir süreliğine veda edeceğiz...

Son rapora göre, hava sıcakları hafta sonundan itibaren düşecek.

İstanbul dahil yurt genelinde sağanak yağışlar bekleniyor.

YAĞIŞ YURT GENELİNDE ETKİLİ OLACAK

Yayımlanan 7 günlük rapora göre Cumartesi günü başlayacak kuvvetli yağışların, pazar günü yurt genelinde etkili olması bekleniyor.

Yağışların salı ve çarşamba günü Akdeniz, Karadeniz'in doğusu, İç Anadolu ve yurdun doğusunda devam etmesi bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bugün beş büyük kentte güneş görülecek ancak çölden esen lodos boğucu bir havaya neden olacak.

İstanbul ve Ankara 27, İzmir 32, Bursa 29 derece. Antalya'da ise yüzde 80 nem ile hissedilen sıcaklık 30 dereceye çıkacak.

8 MAYIS PERŞEMBE HAVA DURUMU

Bugün İstanbul'da 25-27 derece olması beklenen sıcaklık, pazar günü 16 dereceye kadar düşecek.