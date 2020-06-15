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    Türkiye'de koronavirüs salgınında son durum tablosu

    Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 152 bin 364 oldu. Virüs son 24 saatte 18 can daha aldı.
    • Haber Merkezi
    • 15.06.2020 - 20:49
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    Türkiye'de koronavirüs salgınında son durum tablosu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs salgınına ilişkin son verileri Twitter hesabından yaptığı paylaşıma açıkladı.

    Bakan Koca'nın paylaştığı tabloya göre, bugün 42 bin 32 test yapıldı.

    Yapılan testlerin sonucunda 1592 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.

    Toplam test sayısı 2 milyon 670 bini geçti.

    18 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

    Koronavirüse yenilerek bugün 18 vatandaşımız daha hayatını kaybetti.

    Böylece toplam vefat sayısı 4 bin 825 oldu.

    Bakan Koca paylaşımını, "Düne kıyasla vaka sayımız 30, yoğun bakım hasta sayımız 5, entübe hasta sayımız 1 artış gösterdi. ARTIŞLAR BELLİ BÖLGELERDE YOĞUNLAŞIYOR. Rehavet mi, mücadele mi? Maske + mesafe kuralına hep birlikte uyarsak, yayılımı kontrol altına alabiliriz. Güç bizde." notuyla yaptı.

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