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Türkiye'de koronavirüs salgınında son durum tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında son durum tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 152 bin 364 oldu. Virüs son 24 saatte 18 can daha aldı.