Türkiye'nin salgınla mücadelesini, ülkede görev yapan büyükelçiler anlattı

Fahrettin Altun, İngiltere, İtalya, Pakistan, Azerbaycan ve Avustralya'nın Ankara büyükelçilerinin, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini değerlendirdikleri röportajları paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, "Ülkemizdeki Yabancı Misyon Şeflerinin Gözünden Türkiye'nin Koronavirüsle Mücadelesi" isimli bir program yayınladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter'dan yaptığı paylaşımla duyurulan çalışmaya çok sayıda büyükelçi katıldı.

Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesi hakkında konuşan büyükelçiler, sağlık sistemine övgüler yağdırdı.

İNGİLTERE

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, hayatını kaybeden, hastanede tedavi gören ve iyileşenlerin sayısı açısından Türkiye'deki rakamların, diğer ülkelerle kıyaslandığında gayet iyi olduğunu söyledi.

AVUSTRALYA

Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown ise Türkiye'nin salgınla mücadelesinin oldukça etkili olduğunu düşündüğünü belirtti.

Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesini, ülkede görev yapan büyükelçiler anlattı

İTALYA

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani de Türkiye'nin iyi eğitimli doktorlara ve hemşirelere sahip güçlü sağlık sistemiyle iyi bir iş çıkardığını dile getirdi.

PAKİSTAN

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Sirus Seccad Gazi ise Türk hükümeti ve Türk milletinin oldukça olgun ve iyi planlanmış bir biçimde elindeki tüm güçleri kullanarak, Kovid-19'a karşılık verdiğini ifade etti.

AZERBAYCAN

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim de Türkiye'nin, salgının ilk gününden itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde mücadeleye hemen başladığını vurguladı. İbrahim, Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelede en iyi devletlerden biri olduğunu kaydetti.