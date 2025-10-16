Türkiye'yi yağışlı günler bekliyor: Hava sıcaklığı hissedilir derecede düşüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelinde önümüzdeki 5 gün için hazırlanan hava tahmin haritalarını yayımladı.

Tahminlere göre, ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyrederken, kuzey kesimlerde yağışlı hava hakim olacak.

Güney ve iç bölgelerde ise güneşli günler devam ediyor.

SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

MGM'nin verilerine göre, 16 Ekim Perşembe günü, ülkenin kuzey kesimleri (Marmara, Karadeniz) parçalı ve çok bulutlu geçecek.

Batı Karadeniz kıyıları ile Marmara'nın kuzeydoğusunda yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.

İç ve doğu bölgeler az bulutlu ve açık olacak.

En yüksek sıcaklıklar 18-24 derece arasında değişecek.

Doğu Anadolu'da 16-19 derece, Akdeniz'de 24-28 derece civarı öngörülüyor.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞMUR BEKLENİYOR

17 Ekim Cuma günü yağışlar Karadeniz ve Marmara'da devam edecek, yer yer gök gürültülü sağanak görülebilir.

İç Anadolu ve Ege'de güneş açacak.

Sıcaklık aralığı 19-25 derece seviyesinde olacak, güneyde 25-29 dereceye ulaşacak.

Batı Karadeniz'de sel riskine karşı dikkatli olunmalı.

BAHAR GÜNLERİ HATIRLANACAK

18 Ekim Cumartesi günü ülke genelinde hava açılacak, ancak doğu kesimlerde bulutlanma artabilir.

Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı mümkün.

Sıcaklık aralığı 20-26 derece seyredecek Akdeniz ve Ege'de 26-30 derece.

YEREL YAĞIŞLAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

19 Ekim Pazar günü parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

Kuzeydoğu'da hafif yağışlar görülebilir.

Sıcaklık aralığı 21-27 derece ve İç bölgelerde artış devam ediyor.

BAZI KESİMLERDE YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

20 Ekim Pazartesi günü güneşli hava ülke geneline yayılacak, ancak Karadeniz'de yerel yağışlar sürebilir.

Sıcaklık aralığı 22-28 dereceleri görülecek, güneyde 28-32 derceye yaklaşacak.

Özellikle yağışlı bölgelerde sürücülerin dikkatli olması ve tarım faaliyetlerinde önlem alınması tavsiye ediliyor.

Hafta sonu piknik ve açık hava etkinlikleri için iç ve güney bölgeler daha uygun görünüyor.

