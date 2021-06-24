Turkovac'ın Faz-3 gönüllü uygulaması sürüyor

Erciyes Üniversitesi'nce geliştirilen yerli koronavirüs aşısı Turkovac için Faz-3 çalışmasının yürütüldüğü merkezlerden Ankara Şehir Hastanesi'nde gönüllü uygulamasına devam edildi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce koronavirüse karşı ilk geliştirilen yerli aşının Faz-3 çalışması, önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile katıldığı programla başlatıldı.

Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığınca yürütülen Faz-3 çalışmasının yapıldığı merkezlerden Ankara Şehir Hastanesi'nde gönüllü uygulaması bugün de sürdü.

Faz-3 için gönüllü olanlara hastanede yerli aşı Turkovac, sağlık görevlileri tarafından uygulandı.

E-NABIZ'DAN BAŞVURU

Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Bircan Kaya Aslan, Ankara Şehir Hastanesi’nin Faz-3 çalışmalarının yürütüldüğü merkezlerden biri olduğunu söyledi.

Aslan, "Gönüllülerimiz gelmeye başladı, biz de aşılamaya başladık. Gönüllüler e-Nabız üzerinden başvuruyorlar fakat daha önceden de bununla ilgili bize oldukça fazla sayıda başvuru var ama hastaneden değil direkt olarak e-Nabız'dan başvuru yapılıyor. İstedikleri merkezlerde aşılarını olabiliyorlar." diye konuştu.

'HEDEF SAYIYA ULAŞILDIĞINDA ÇALIŞMA BİTECEK'

Doç. Dr. Aslan, daha önce hastalığı hiç geçirmemiş, aşı olmayan ve daha önce PCR testi pozitif olmayan kişilerin gönüllü olabileceğini belirterek, "Gebe olmayan ve belli birtakım ilaçları kullanmayan hastaların olması lazım. Bize başvuruyorlar. Biz de değerlendirme yaptıktan sonra olmasına engel bir durum varsa onları aşı çalışmasına dahil etmiyoruz. Aşı olanlar e-Nabız üzerinden buraya başvuramıyor. Aşılanmamış, hastalığı geçirmeyen ve bu aşıyı olmak isteyen kişilerin başvurması gerekiyor. Çalışma için başlangıçta tahmin edilen kişi sayısı var. Kişi sayısına ulaşıldığında bu aşıda Faz-3 çalışması sonlanmış olacak." dedi.

"GÜVENİMİZ TAM"

Yerli aşının Faz-3 aşamasında gönüllü olan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Muhammed Çelik (24) de "Türk aşısı olmak için bugün buraya geldim. Aşımı oldum. Ülkeme, vatanıma, milletime hayırlı olsun. Bir de Türk aşısı olduğu için güvenimiz tam. Ben de onun için geldim. Türk aşısını duyar duymaz hemen dedim ki 'Geleyim, aşımı olayım'." diye konuştu.