TUSAŞ Kahramankazan yerleşkesine terör saldırısına dünyadan tepkiler

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında 5 kişi şehit oldu, 22 kişi ise yaralandı.

Saldırı sonrası dünya genelinde birçok ülke ve uluslararası kuruluştan tepki açıklamaları yapıldı. Saldırı kınanarak Türkiye'ye destek mesajları iletildi. Teröre karşı ortak mücadele vurgusunda bulunuldu.

NATO

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısını kınadı.

Rutte, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara'dan gelen ölü ve yaralı haberleri endişe vericidir. NATO, müttefikimiz Türkiye'nin yanındadır. Terörizmin her türlüsünü şiddetle kınıyor ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kaydeden Rutte, kendisine NATO'nun desteğini aktardığını belirtti.

BM: TÜRK HALKI VE HÜKÜMETİYLE DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

TUSAŞ'a ilişkin terör saldırısını şiddetle kınadığını belirten Guterres, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Guterres, yaralılara acil şifalar dileyerek, "BM, Türk halkı ve hükümetiyle dayanışma içindedir." ifadesini kullandı.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq da saldırıya ilişkin AA muhabirine yazılı açıklama yaptı.

"Genel Sekreter sivillere yönelik bu saldırıyı kınıyor." ifadesini kullanan Haq, Genel Sekreter'in hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini ilettiğini aktardı.

AVRUPA BİRLİĞİ

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, X'ten yaptığı paylaşımda, Ankara'da bulunan TUSAŞ'ın genel merkezinin teröristler tarafından saldırıya uğradığını, bu saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu belirtti.

AB Yüksek Temsilcisi, "Terörün her türlüsünü şiddetle kınıyoruz. AB bu zor zamanda Türkiye ile dayanışma içindedir." ifadelerini kullandı.

ABD

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, terör saldırısına ilişkin X hesabından açıklama yaptı.

Blinken, "ABD olarak müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ve bugünkü terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Dualarım, saldırının kurbanları ve onların aileleriyle beraber." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, günlük basın brifinginde, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Kirby, "Kalplerimiz, Ankara-Türkiye'deki korkunç terör saldırısının kurbanlarıyla beraber. Türk yetkililer olayı olası bir terör saldırısı olarak soruşturduklarını belirtti, henüz saldırının motivasyonunu ve arkasında tam olarak kimlerin olduğunu bilmiyoruz ancak bu şiddet olayını güçlü şekilde kınıyoruz." dedi.

ABD'li danışman, "bu zor günlerde" dualarının, saldırıdan etkilenen kişiler, onların aileleri ve Türk halkıyla beraber olduğunu söyledi.

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Michael McCaul, Komitenin X hesabından, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin kınama açıklaması yaptı.

Açıklamada, "Bugün Ankara'ya yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Dualarım, saldırının kurbanları ve aileleriyle beraber." ifadesi kullanıldı.

RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN'DEN KINAMA

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesinde TUSAŞ’a yapılan terör saldırısını kınayarak, taziye dileklerini iletti.

AVRUPA ÜLKELERİ TERÖR SALDIRISINI KINADI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, X hesabından Fransızca ve Türkçe açıklama yaptı.

Terör saldırısını en güçlü şekilde kınadıklarını belirten Macron, "Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarının acısını paylaşıyor, kendilerine taziyelerimizi sunuyoruz. Teröre karşı Türkiye ve Türk halkıyla dayanışma içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da çok sayıda kişinin yaralanmasına ve hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısının kınandığı bildirildi.

Fransa'nın ölenlerin ailelerine başsağlığı dilediği belirtilen açıklamada, yaralılara acil şifalar dilendi.

Açıklamada, Fransa'nın Türkiye'yle dayanışma içinde olduğu ve terörle mücadelede ortaklarını ve Türkiye'yi desteklediği ifade edildi.

ALMANYA

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Ankara'dan gelen ölüm ve yaralanma haberleri karşısında şoka uğradım. Terörün her türlüsünü mümkün olan en güçlü şekilde kınıyor ve ortağımız Türkiye'nin yanında duruyoruz." ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Ankara'daki terör saldırısının derin bir şok yarattığı belirtilerek, "Terörün her türlüsünü mümkün olan en güçlü şekilde kınıyoruz. Dayanışmamız Türkiye ile ve düşüncelerimiz hayatını kaybedenlerin aileleriyle birliktedir. Yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Ankara'daki Alman Büyükelçiliği ile Berlin'deki Dışişleri Bakanlığı Kriz Müdahale Merkezi'nin gelişmeleri yakından takip ettiği kaydedildi.

İNGİLTERE

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, X'ten yaptığı paylaşımda, Ankara'da meydana gelen terör saldırısı karşısında dehşete düştüğünü belirtti.

Başbakan Starmer, "NATO müttefikimiz ve yakın dostumuz Türkiye ile omuz omuza duruyoruz. Düşüncelerimiz, kurbanların aileleri ve saldırıdan etkilenen herkesle birlikte." ifadelerine yer verdi.

İngiltere Dış İstihbarat Servisi (MI6) Başkanı Richard Moore, X'ten yaptığı Türkçe paylaşımda, "Bugün TUSAŞ'a yapılan ve tamamen kınadığım iğrenç terörist saldırıdan dehşete düştüm. Şehit ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Moore, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi olarak görev yaptığı süre boyunca TUSAŞ ile yakın ortaklık içinde çalıştığını kaydetti.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği de X'ten yaptığı paylaşımda, "Kahramankazan'da TUSAŞ'a düzenlenen dehşet verici terör saldırısından derin üzüntü duyduk. Birleşik Krallık, müttefiki Türkiye ile dayanışma içindedir ve terörün her çeşidini kınamaktadır." ifadelerine yer verdi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar temennisinde bulunuldu.

YUNANİSTAN

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis sosyal medya hesabından, "Ankara'da bugün düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Düşüncelerimiz ve en içten taziyelerimiz hayatlarını kaybedenlerin aileleriyle birlikte" paylaşımında bulundu.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının X'teki hesabından yapılan açıklamada, "Ankara'daki Türkiye havacılık ve uzay sanayii tesislerine yönelik saldırı, her terör saldırısı gibi kesin şekilde kınanmalıdır." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, "Ayrım gözetmeksizin uygulanan şiddetin demokrasilerde yeri yoktur" ifadeleri kullanılarak, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilendi ve yaralılara acil şifalar temennisinde bulunuldu.

BULGARİSTAN

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı X'ten yaptığı açıklamada, TUSAŞ'a yönelik saldırıyı kınadı.

Açıklamada, şu ifadeler kaydedildi:

"TUSAŞ'a bugün yapılan, can kayıpları ve yaralanmalarla sonuçlanan saldırı haberiyle sarsıldık. Her türlü şiddet veya terörizmi şiddetle kınıyoruz. Ölenlerin ailelerine en derin taziyelerimizi iletiyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz."

HOLLANDA

Hollanda Başbakanı Dick Schoof, terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından "Türkiye’nin üzüntüsünü paylaşıyoruz. Hollanda terörün her türlüsünü kınıyor." açıklamasını yaptı.

Schoof, "Ankara yakınlarındaki bir fabrikaya düzenlenen korkunç terör saldırısında hayatını kaybedenlerin tüm yakınlarına başsağlığı dileklerimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettim." paylaşımında bulundu.

Hollanda hükümetinin terörün her türlüsünü kınadığını vurgulayan Schoof, "Türkiye'nin üzüntüsünü paylaşıyoruz ve durumu yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

AVUSTURYA

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer de X'ten, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı.

Nehammer, "Terör ve şiddetin toplumlarımızda yeri yoktur. En içten başsağlığı dileklerimizi olaydan etkilenenler ve ailelerine iletiyoruz." mesajını paylaştı.

İTALYA

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada da "Başbakan Giorgia Meloni, kendisi ve hükümeti adına, TUSAŞ genel merkezine düzenlenen; çok sayıda can kaybı ve yaralanmaya yol açan alçak saldırı nedeniyle Türk yetkililere derin taziyelerini ve samimi yakınlığını belirtiyor. Başbakan, terörün her türlü halini kesin şekilde kınadığını ifade ederek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına en içten taziyelerini ve düşüncelerini iletiyor." ifadeleri kullanıldı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, X hesabından, "Ankara'daki terör saldırısının ardından gelişmeleri Türkiye'deki büyükelçiliğimizle yakın temas halinde izliyorum. Olayda hayatını kaybedenler için dayanışmamı ifade ediyorum." paylaşımında bulundu.

Türk mevkidaşı Yaşar Güler ile görüşmek üzere bugün İstanbul'a giden İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto da X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye varışımda ne yazık ki, Ankara'da havacılık ve uzay sektörünün ana merkezini vuran, 4 kişinin ölümüne ve 3'ü ağır çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olan terör saldırısı haberini öğrendim. Hemen Bakan Güler'e yakınlığımı ifade ettim ve alçakça terör saldırısını kınadım. İtalya Büyükelçisi beni hemen sahada bulunan ve iyi durumda olan 8 İtalyan teknisyen hakkında bilgilendirdi."

Bu arada, Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Crosetto'nun Bakan Güler'e Türkiye'nin bölgede temel bir role sahip olduğunun altını çizdiği ve Ankara'daki saldırı nedeniyle İtalyan hükümetinin dayanışmasını aktardığı kaydedildi.

ÇEKYA

Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, X hesabından yaptığı açıklamada, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı nedeniyle derinden sarsıldığını belirterek, "En içten taziyelerimi olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve tüm Türkiye'ye iletiyorum. Çekya terörizme karşı kararlı şekilde duruyor. (Teröre karşı) Birlikte mücadele etmemiz gerekiyor." görüşünü paylaştı.

KOSOVA

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Ankara'da düzenlenen terör saldırısının ardından müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız. Kurbanların aileleri ve sevdiklerine en derin başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Terörizm ve şiddetin dünyamızda yeri yok!" ifadelerini kullandı.

SIRBİSTAN

Sırbistan Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, başkentteki korkunç saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilekleri iletilerek, "Şok ve üzüntü içerisindeyiz. Bu anlamsız şiddet eylemini kınıyoruz ve bu zor zamanlarında Türk halkının yanındayız." mesajı paylaşıldı.

KUZEY MAKEDONYA

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova da X mesajında, "Bu korkunç terör saldırısından sonra Ankara ve tüm Türk halkıyla tam dayanışma içindeyim. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve sevdiklerine en içten taziyelerimi iletiyorum. Bu anlamsız şiddet asla barışın önüne geçemeyecek." ifadesini kullandı.

Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timço Mucunski de paylaşımında, "Ankara'daki şok edici terör saldırısının ardından düşünce ve dualarım Türk halkıyla beraber. Düzenlenen terör eylemini şiddetle kınıyorum. Bu zor günlerde Türk halkının yanındayız, barış ve güvenliğe olan bağlılığımızı bir kez daha yineliyoruz." ifadelerine yer verdi.

BOSNA HERSEK

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic, resmi Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda, Ankara'daki terör saldırısını kınadı.

Becirovic, "Değerli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki saldırıyı büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bosna Hersek halkı ve adıma en derin başsağlığı dileklerini iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, Ankara'da ölümle sonuçlanan terör saldırısını en sert şekilde kınadıklarını belirterek, şu mesajı paylaştı:

"Düşüncelerimiz hayatını kaybedenlerin aileleri ve bu korkunç eylemden etkilenen herkesle birlikte. Bosna Hersek terörle mücadele, barış ve güvenliğin desteklenmesinde Türkiye'nin yanındadır."

LETONYA

Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara'daki ölümcül saldırı karşısında derin endişe duyuyoruz. Terörün her türlüsünü kınıyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.

ESTONYA

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna da sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Terör hiçbir şekilde kabul edilemez. Ankara'dan gelen haberler karşısında şok oldum. Türkiye, NATO'daki dostumuz ve müttefikimizdir. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

NORVEÇ

Norveç Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ankara'dan gelen haberler son derece endişe verici. Norveç, TUSAŞ'a yönelik vahşi saldırıyı kınamaktadır. Kurbanların ailelerine ve olaydan etkilenen herkese taziyelerimizi iletiyoruz. Terörün her türlüsüne karşı mücadelede müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız." ifadelerine yer verildi.

AZERBAYCAN

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, saldırıyı kınayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziyelerini iletti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Aliyev mesajında, "TUSAŞ'a düzenlenen terör eyleminde, yaşamını yitirenlerin ve yaralıların bulunması haberi bizi oldukça sarstı. Bu hain terör eylemini şiddetle kınıyor, sizlere, yaşamını yitirenlerin aile ve yakınlarına, kardeş Türk halkına şahsım ve Azerbaycan halkı adına en derin başsağlığı dileklerimi sunuyor, yaralılara şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının X hesabı üzerinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kardeş Türkiye'de Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Şirketine yönelik terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Bu hain terör eylemi sonucunda şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyoruz. Azerbaycan her zaman kardeş Türkiye'nin yanındadır."

KKTC

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, X hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde TUSAŞ önünde düzenlenen hain terör saldırısında şehit ve yaralıların olduğunu büyük üzüntü ile öğrendiğini belirtti.

Tatar, "Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diler, saldırıyı şiddetle kınarım." ifadesini kullandı.

Terörü lanetlediğini belirten Tatar, yaslı ailelere ve Türk halkına başsağlığı dileklerini iletti.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, X hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara'da, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ'ye düzenlenen hain terör saldırısını lanetliyorum. Yaşanan bu hain saldırıda, hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de terör saldırısını şiddetle kınadı.

PAKİSTAN

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Başbakan Şahbaz Şerif, terör saldırısını kınadı.

Associated Press of Pakistan'ın haberine göre Zerdari, "Bu korkak saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyor ve yaralıların bir an önce iyileşmesi için dua ediyoruz." dedi ve Türkiye ile dayanışma içerisinde olduklarını kaydetti.

Pakistan Başbakanı Şerif de X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara'da düzenlenen terör saldırısı karşısında üzüntü duyuyoruz." ifadesine yer verdi.

"Sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye halkına en içten taziyelerimi iletiyorum." ifadesini kullanan Şerif, terör saldırısını şiddetle kınadığını vurguladı.

Saldırıda şehit olanlara rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Şerif, Türk halkının yanında olduklarını belirtti.

İRLANDA

İrlanda Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda, "İrlanda bugün Türkiye'de meydana gelen ölümcül saldırıyı kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, Türk halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

ARNAVUTLUK

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da terör saldırısına ilişkin mesajında, "Arnavutluk, kardeş ve NATO müttefiki Türkiye'nin yanındadır. Terörün her türlüsünü şiddetle kınıyor; Türkiye Cumhuriyeti'nin, masum vatandaşlarına korkakça düzenlenen bu saldırıdan çok daha güçlenerek çıkacağına inanıyoruz." ifadelerine yer verdi.

SIRBİSTAN

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, X hesabında, Ankara'daki terör saldırısı haberinden derin endişe duyduklarını belirterek "Sırbistan terörün her türünü kınıyor. Türk halkıyla dayanışma içindeyiz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve yaralılara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

BOSNA HERSEK

Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik de sosyal medya hesabında, "Ankara'da sivillerin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin taziye dileklerimi iletiyorum. Terör bütün ülkeler için bir tehlike ve buna karşı ortak direnç göstermeliyiz. Bu acı ve zor günlerde Türkiye'nin yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

KOSOVA

Kosova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz da terör saldırısından derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Gervalla-Schwarz, X'ten yaptığı paylaşımda, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Kosova, bu zorlu zamanlarda yakın dostu ve müttefiki Türkiye ile dayanışmasını bir kez daha teyit ediyor ve terörün her türlüsünü kınamaktadır." ifadelerini kullandı.

KARADAĞ

Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, X hesabından yaptığı açıklamada, Karadağ'ın Türkiye'nin yanında olduğunu ve Ankara'daki korkunç terör saldırısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziyelerini sunduğunu belirtti.

KATAR

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Katar, barış ve güvenliği hedef alan her türlü terör ve saldırganlık eylemine karşıdır." ifadesine yer verildi.

Katar'ın her türlü terör ve saldırganlık eylemine karşı Türkiye ile dayanışma içinde olduğuna vurgu yapılan açılamada, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını "güçlü şekilde" kınadıkları ifade edildi.

"Katar Devleti, nedenleri ne olursa olsun, şiddet ve terörizmi reddetme konusundaki kararlı tutumunu yineleyerek, Türkiye'nin yanında olduğunu, güvenlik ve istikrarın korunması için aldığı tüm tedbirlere tam destek verdiğini teyit eder" ifadelerine yer verilen açıklamada, saldırıda şehit olanların ailelerine başsağlığı dilendi ve yaralılara acil şifalar temennisinde bulunuldu.

CEZAYİR

Cezayir Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Cezayir, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketini hedef alan terör saldırısını şiddetle kınamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Cezayir'in "Kardeş Türkiye Cumhuriyeti ve halkıyla bu zor zamanda tam dayanışma içinde" olduğu vurgulandı.

SUUDİ ARABİSTAN

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, TUSAŞ'a düzenlenen saldırı "utanç verici bir terör saldırısı" olarak nitelendirildi.

Suudi Arabistan'ın "terörün ve aşırıcılığın her türlüsünü reddettiğine" işaret edilen açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti ve halkına taziyede bulunuldu.

IKBY

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara'da gerçekleşen terör saldırısını kınıyorum. Düşüncelerim ve dualarım kurbanların aileleriyle birlikte ve yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

IKBY Başkanı Barzani, "Terörizme karşı Türkiye halkı ve hükümetiyle tam dayanışma içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ankara'daki terör saldırısını kınıyorum. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a başsağlığı dileklerimi ilettim. Düşüncelerim kurbanların aileleriyle birlikte ve yaralılara acil şifalar diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

IKBY Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakan ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf da X platformundan yaptığı açıklamada, terör saldırısını şiddetle kınadıklarını belirtti.

Türkmen Bakan, “Bu hain saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Başımız sağ olsun. Allah Türkiye'yi korusun ve yüceltsin.” ifadelerini kullandı.

KAZAKİSTAN

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısını şiddetle kınadıklarını bildirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Tokayev, mesajında, terör saldırısıyla ilgili felaket haberini derin üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Kazakistan, sivillere yönelik bu insanlık dışı eylemi şiddetle kınıyor. Bu zor zamanlarda telafisi mümkün olmayan kayıpların acısını mağdurların aileleriyle paylaşarak size ve tüm Türk halkına en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Yararlananlara acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

ERMENİSTAN

Ermenistan Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda da "Bugün Ankara'daki saldırının da gösterdiği üzere, terörizmin ve masumlara zarar vermenin hiçbir haklı gerekçesi yoktur. Ermenistan, sayısız defa ifade ettiği üzere, her türlü terörizme veya bu gibi şiddet eylemlerine karşıdır." ifadesi kullanıldı.

İRAN

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, yaptığı yazılı açıklamada, TUSAŞ'a yönelik düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadıklarını bildirdi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerinin yanı sıra Türk halkı ve hükümetine başsağlığı dileğinde bulunan Bekayi, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.

İranlı Sözcü, terörün her türüne karşı olduklarını belirterek, komşu ülkeler başta olmak üzere tüm ülkelerin teröre karşı ortak hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

IRAK

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye'nin başkenti Ankara'daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve halkıyla tam dayanışma içerisinde olduğumuzu belirtirken, mağdurların ailelerine en içten başsağlığı dileklerimizi sunar, yaralılara acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Irak Dışişleri Bakanlığı, ülkelerin güvenlik ve istikrarını tehdit eden her türlü şiddet ve terörizmi reddetme konusundaki kararlı tutumunu bir kez daha yineliyor ve terörle mücadele ile bölgenin güvenlik ve istikrarının korunmasına yönelik uluslararası çabaların yoğunlaştırılmasının önemini vurguluyor." ifadesi kullanıldı.

ÜRDÜN

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, TUSAŞ'ı hedef alan terör saldırısının şiddetle kınandığı belirtildi.

Ürdün'ün Türkiye'nin yanında ve dayanışma içerisinde olduğu vurgulanan açıklamada, "özellikle sivilleri, güvenlik ve istikrarı hedef alan her türlü şiddet ve terörün reddedildiği" kaydedildi.

FİLİSTİN

Filistin Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada da TUSAŞ'ı hedef alan terör saldırısı şiddetle kınandı.

Filistin'in her türlü şiddet ve terörü reddettiği vurgulanan açıklamada, Türkiye hükümeti ve halkına dayanışma ve destek mesajı verildi.

Açıklamada saldırıda şehit olanların ailelerine baş sağlığı, yaralılara da acil şifa temennisinde bulundu.

LİBYA

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Libya Dışişleri Bakanlığı, bölgesel ve uluslararası güvenlik için ciddi tehdit oluşturan bu canice saldırı karşısında Türkiye Cumhuriyeti, hükümeti ve halkıyla derin dayanışmasını ifade eder." ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın TUSAŞ'ı hedef alan terör saldırısını en güçlü şekilde kınadığı kaydedilen açıklamada, stratejik tesisleri hedef almanın yalnızca küresel güvenlik ve barışı istikrarsızlaştırmaya çalışan taraflara hizmet ettiği dile getirildi.

Açıklamada, Libya'nın güvenlik sorunlarıyla mücadelede uluslararası işbirliğini destekleme konusundaki kararlılığını ifade ettiği ve uluslararası güvenliğin temel dayanakları olan hayati altyapı, savunma ve uzay tesislerinin korunması gerektiğinin önemini vurguladığı aktarıldı.

AFRİKA ÜLKELERİ

Mali Cumhurbaşkanı Assimi Goita, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, terör saldırısını şiddetle kınadıklarını belirterek, "Mali'nin stratejik savunma ortaklarından birini hedef alan bu korkakça saldırı karşısında Türkiye ile tam bir dayanışma içerisindeyiz. Dualarımız kurbanların aileleriyle birlikte." ifadelerini kullandı.

Somali Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da saldırı şiddetle kınanırken, Türk halkı ve hükümeti ile dayanışma içinde olunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu korkakça eylem sadece Türkiye'ye yönelik bir saldırı değil, küresel barış ve güvenliğe yönelik bir tehdittir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Uluslararası toplumu teröre karşı işbirliğini güçlendirmeye çağıran açıklamada, "Somali, ortak değerler ve karşılıklı güven temelinde, terörle mücadelede Türkiye ve uluslararası toplumla birlikte durmaya kararlıdır." ifadesine yer verildi.

SENEGAL

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye de X hesabından, "Senegal halkı adına Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan, kurbanların aileleri ve dost Türk halkı ile dayanışma içindeyiz. Hayatını kaybedenlerin ruhları şad olsun ve yaralılara acil şifalar diliyorum." paylaşımında bulundu.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan da Ankara'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mektubu gönderdi.

Konseyden yapılan açıklamada, mektupta Burhan'ın "Sudan halkı ve hükümeti adına hayatını kaybedenler için başsağlığı ve yaralılar için acil şifa dileklerini iletiyorum." ifadesine yer verildi.

Burhan, mektubunda, Türkiye'nin güvenlik ve istikrarını hedef alan bu korkak terör eyleminden duyduğu üzüntüyü de paylaştı.

TÜRKİYE'DEKİ YABANCI MİSYON TEMSİLCİLİKLERİNDEN KINAMA MESAJLARI

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin yanında olduklarını belirterek, "ABD olarak bugün meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi iletiyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Thomas Hans Ossowski de TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısına ilişkin kınama mesajı yayımladı.

Delegasyonun X'teki hesabından paylaşılan mesajda, "TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısı karşısında derin şok ve üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine, tüm Türkiye'ye ve halkına en içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi yer aldı.

AB'nin terörün her türlüsüne karşı yürütülen mücadelede Türkiye'nin yanında olduğu vurgulanan mesajda, şunlar kaydedildi:

"Bu iğrenç şiddet eylemini ve bu tür eylemleri destekleyen ya da mümkün kılanları kesin bir dille kınıyoruz. Terörizmin toplumlarımızda yeri yoktur."

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont da saldırıyı kınadığını belirterek, "Türk yetkilileriyle dayanışmamızı ifade eder, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi sunarız." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg da X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara'nın kuzeyinden dehşet verici görüntüler bize ulaşıyor. Bu korkunç terörden etkilenen herkesin acısını derinden paylaşıyorum." ifadesini kullandı.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliğinin X hesabından yapılan açıklamada, "Kahramankazan'da TUSAŞ’a düzenlenen dehşet verici terör saldırısından derin üzüntü duyduk. Birleşik Krallık, müttefiki Türkiye ile dayanışma içindedir ve terörün her çeşidini kınamaktadır. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz." değerlendirmesine yer verildi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, X'teki paylaşımında, terör saldırısını şiddetle kınayarak, şunları kaydetti:

"Pakistan, terörle mücadelede kardeş Türkiye ile tam dayanışma içerisindedir. Düşüncelerimiz ve dualarımız şehitlerin aileleriyle birliktedir; yaralılara acil şifalar diliyoruz."

"TÜRK MAKAMLARIYLA TAM DAYANIŞMA İÇERİSİNDEYİZ"

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliğinin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, TUSAŞ yerleşkesine yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı diler, bu terör saldırısından etkilenen aileler ve Türk makamlarıyla tam dayanışma içinde olduğunu ifade eder." değerlendirmesi yer aldı.

Kosova'nın Ankara Büyükelçiliğinin X hesabından yapılan açıklamada da TUSAŞ yerleşkesine yönelik terör saldırısı kınanarak, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye dilekleri iletildi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinin X hesabından yapılan paylaşımda, "Ankara'da TUSAŞ yerleşkesine düzenlenen terör saldırısı sonucu hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve dostlarına en derin taziyelerimizi iletiyor, bu küstah terör eyleminin mağdurlarına da acil şifalar diliyoruz. Terörün her türlüsünü kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Amir Muhammed Ramin de X hesabında yaptığı açıklamada, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınayarak, "Kardeş Türkiye'ye ve şehit ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu terör eyleminin faillerinin ilgili Türk kurumları nezdinde adaleti göreceklerinden eminim." mesajını paylaştı.

Kanada'nın Ankara Büyükelçiliğinin X hesabından yapılan paylaşımda, "Kanada bugün meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınamaktadır. Hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Kanada, bu zor zamanda dost ve müttefikimiz Türkiye'nin yanındadır." ifadesine yer verildi.

Polonya'nın Ankara Büyükelçiliğinin X sosyal medya paylaşımında, TUSAŞ yerleşkesine yapılan saldırı şiddetle kınanarak, "Terörizmin her türüne karşı mücadelede Türkiye'nin yanındayız. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Türkiye Cumhuriyeti makamlarına en içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." değerlendirmesi yer aldı.

Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Miles Armitage de saldırıyı kınadığını belirterek, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.