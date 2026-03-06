TÜSİAD davasında karar çıktı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) eski Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve yine eski Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Arif Aras'ın yargılandığı dava, bugün bir kez daha görüldü.

Geçtiğimiz yıl 13 Şubat'ta gerçekleştirilen genel kurul toplantısında katılımcılara hitap eden Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Aras, yaptıkları açıklamalarla tepki çekmişti.

Tepkiler sonrası hükümet ve yargı sistemine yönelik eleştirilerde bulunan Ömer Aras hakkında başlatılan soruşturma genişletilmiş ve Orhan Turan da dahil edilmişti.

TÜSİAD'IN İKİ İSMİ İFADE VERDİ

Turan hakkında da geçtiğimiz 13 Şubat'ta dernek genel kurulunda yaptığı konuşması nedeniyle "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Daha sonra adliyeye götürülen Turan ve Aras, ifade vermiş ardından da serbest bırakılmışlardı.

KARAR ÇIKTI

Geçen sürenin ardından yeniden hakim karşısına çıkan iki isimle ilgili davada karar çıktı.

İKİ İSME HAPİS CEZASI

Mahkeme, iki sanığı halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan 1 yıl 3 ay 18 gün hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

"ADRESİM BELLİDİR"

Yaşananların ardından soruşturmada, nöbetçi sulh ceza hakimliğinin karar yazısı ile Turan ve Aras’ın ifadesine ulaşılmıştı.

Aylık ortalama 1 milyon lira geliri olduğunu beyan eden Turan, yalıtım sektöründe şirketi olduğunu, yurt dışına yoğun ihracat gerçekleştirdiğini, mart ve nisanda yurt dışına seyahat edeceğini ifade etmişti.

Turan, “Yapay zeka ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Orada da Türk girişimcilerini bir araya getirmeye çalışıyoruz. Adresim bellidir, iş insanıyım, yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbirinin reddine karar verilmesini talep ederim.” demişti.

"BÜTÜN YAKLAŞIM VE ANLATIMLARIM EKONOMİYE ETKİLERİNİN YORUMLANMASI ŞEKLİNDEDİR"

Mehmet Ömer Arif Aras ise banka yönetim kurulu başkanı olduğunu ifade etmiş ve şunları söylemişti;

Benim konuşmamın ana teması Türkiye ekonomisinin daha ileriye gitmesi için neler yapmamız gerektiği konusunda bir metindir.



Eğitim dili ve hukuk üstünlüğü, ekonomide alınması gereken tedbirler, ülkemizin kalkınması için kadın hakları, girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve birçok ekonomik ile finansal konularda Türkiye'nin önünün açılması için birtakım örnekler vererek toplumun genel olarak hassasiyetini dile getirmeye çalıştım.



Konuşmada kamuyu yanıltıcı herhangi bir bilgi vermedim. Bütün yaklaşım ve anlatımlarım ekonomiye etkilerinin yorumlanması şeklindedir. Türkiye’nin yatırım ortamının geliştirilmesi amacına yönelik bu konuşmaları yaptım.