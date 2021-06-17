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    Uğur Şahin'den 'dördüncü dalga' uyarısı

    Uğur Şahin'den 'dördüncü dalga' uyarısı

    BioNTech'in kurucu ortağı Uğur Şahin, koronavirüs varyantları ve artan vaka sayılarının 'dördüncü dalga'ya neden olacağını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 17.06.2021 - 15:10
    • Güncelleme : 17.06.2021 - 15:19
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    BioNTech’in kurucu ortaklarından Dr. Uğur Şahin, ABD’nin haftalık dergisi Barrons’a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    Koronavirüsün yeniden canlanabileceğini söyleyen Uğur Şahin, Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantının endişe verici olduğunu belirtti.

    UĞUR HOCA, HİNDİSTAN VARYANTINA KARŞI UYARDI

    Şahin, koronavirüsün yeniden canlanabileceğini ifade ederek, "İngiltere’de insanların yaklaşık yüzde 50'si ikinci doz aşılarını olmasına rağmen Delta varyantı hala yayılıyor. Eğer dikkatli olmazsak bazı bölgelerde dördüncü dalgayla karşılaşabiliriz." dedi.

    Uğur Şahin den dördüncü dalga uyarısı #1

    "DÖRDÜNCÜ DALGAYLA KARŞILAŞABİLİRİZ"

    Vakaların yeniden yükselme olasığına dikkat çeken Uğur Şahin, "Dikkatli olmazsak ve yeterince temkinli olmazsak bazı bölgelerde dördüncü dalgayla karşılaşabiliriz." ifadelerini kullandı.

    Şahin ayrıca, tam aşılamadan altı ay sonra antikor seviyelerinin düştüğü gözlemlendiklerini ve takviye aşılara ihtiyaç olduğunu da sözlerine ekledi.

    Uğur Şahin den dördüncü dalga uyarısı #2

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