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    Ukrayna limanlarından 4 gemi daha hareket etti

    Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatının planlandığı gibi sürdüğünü ve Ukrayna limanlarından 4 geminin daha yola çıktığını duyurdu.
    • 17.08.2022 - 08:37
    • Güncelleme : 17.08.2022 - 08:49
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    Ukrayna limanlarından 4 gemi daha hareket etti

    Ukrayna ve Rusya arasında 24 Şubat tarihinde başlayan savaş devam ediyor.

    Tüm dünyanın etkilendiği savaş nedeniyle, Ukrayna'da bulunan tonlarca tahıl ülkeden çıkış yapamadı.

    Bu kapsamda harekete geçen Türkiye, İstanbul'da tarihi bir imzanın atılmasını sağladı ve yapılan anlaşma ile birlikte gıda krizi çözüme kavuşmuştu.

    4 gemi daha hareket etti

    Anlaşmanın ardından Ukrayna limanlarından mısır, ayçiçek yağı gibi sevkiyatlar yola çıkmaya başladı.

    Son olarak Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu sabah saatlerinde 4 gemi daha yola çıkttı.

    Ukrayna limanlarından 4 gemi daha hareket etti #1

    "Tahıl sevkiyatı planlandığı gibi sürüyor"

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı planlandığı gibi sürüyor. Bu sabah itibarıyla ayçiçek küspesi, ayçiçek yağı ve mısır taşıyan 4 gemi daha Ukrayna’nın Odessa ve Çernomorsk limanlarından hareket etti."

    Ukrayna limanlarından 4 gemi daha hareket etti #2


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