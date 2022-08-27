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- Ukrayna'dan taşınan tahıl miktarı 1 milyon 43 bin 286 ton oldu
Ukrayna'dan taşınan tahıl miktarı 1 milyon 43 bin 286 ton oldu
Milli Savunma Bakanlığı, bugün itibarıyla Ukrayna limanlarından taşınan tahıl miktarının 1 milyon 43 bin 286 ton olduğunu açıkladı.M
- 27.08.2022 - 16:05
MSB: "1 Ağustos 2022’de ilk geminin Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket etmesiyle başlayan tahıl sevkiyatı hızlı, güvenli ve planlı şekilde devam ediyor. Bugün itibarıyla Ukrayna limanlarından taşınan tahıl miktarı 1 milyon 43 bin 286 ton oldu"
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