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    Ukrayna'dan taşınan tahıl miktarı 1 milyon 43 bin 286 ton oldu

    Milli Savunma Bakanlığı, bugün itibarıyla Ukrayna limanlarından taşınan tahıl miktarının 1 milyon 43 bin 286 ton olduğunu açıkladı.M
    • 27.08.2022 - 16:05
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    Ukrayna'dan taşınan tahıl miktarı 1 milyon 43 bin 286 ton oldu

    MSB: "1 Ağustos 2022’de ilk geminin Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket etmesiyle başlayan tahıl sevkiyatı hızlı, güvenli ve planlı şekilde devam ediyor. Bugün itibarıyla Ukrayna limanlarından taşınan tahıl miktarı 1 milyon 43 bin 286 ton oldu"

    AYRINTILAR GELİYOR...

     

     


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