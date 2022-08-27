Haberler

Gündem Haberleri

Ukrayna'dan taşınan tahıl miktarı 1 milyon 43 bin 286 ton oldu

Ukrayna'dan taşınan tahıl miktarı 1 milyon 43 bin 286 ton oldu

Milli Savunma Bakanlığı, bugün itibarıyla Ukrayna limanlarından taşınan tahıl miktarının 1 milyon 43 bin 286 ton olduğunu açıkladı.M