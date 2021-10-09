Ülke genelinde okul servis araçları ve taksilere denetim gerçekleştirildi

41 bin 815 emniyet ve jandarma personeli, ülke genelinde eş zamanlı olarak okul servis araçlarına ve taksilere denetim gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, ülke genelinde, 12 bin 803 karma ekip ile 41 bin 815 emniyet ve jandarma personelinin katılımı ile eş zamanlı olarak “Okul Çevreleri ve Servis Araçlarına” yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında, 21 bin 896 okul servis aracı denetlendi.

1050 ARAÇ VE SÜRÜCÜYE İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Denetimlerde 332 servis aracına “Okul Servis Araçları Yönetmeliğine Uymamak”, 12 servis aracına “Yayalara İlk Geçiş Hakkı Vermemek” ihlalleri başta olmak üzere toplam 1050 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Eksikliği tespit edilen 135 okul servis aracı trafikten menedildi.

28 TİCARİ TAKSİ TRAFİKTEN MENEDİLDİ

Öte yandan trafiğin yoğun olduğu saatlerde kısa mesafe yolcu almayan taksilere yönelik, İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge doğrultusunda, denetimler yapıldı.

Çalışmalar kapsamında 6.999 ticari taksi denetlendi. 203 ticari taksiye cezai işlem yapılırken, 28 ticari taksi trafikten menedildi.

UMUMA AÇIK YERLER GÜN BOYU DENETLENDİ

Uygulama kapsamında 24 bin 550 okul çevresi olmak üzere ülke genelinde bulunan 34 bin 972 umuma açık yer (kahvehaneler, kıraathaneler, kafeler, internet ve oyun salonları, iddia ve ganyan bayileri, içkili yerler vb.), park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve özellikle açık/paket olarak tütün mamülleri satışı yapılan yerler gün boyunca denetlendi.

104 işyeri hakkında idari işlem yapıldı.

ARANAN ŞAHISLAR VE KAYIP ÇOCUKLAR BULUNDU

6 FETÖ/PYD, 26 uyuşturucu suçları, 5 cinsel suçlar, 48 yaralama, 36 hırsızlık, 22 dolandırıcılık, 15 tehdit, 10 hakaret, 507 yoklama kaçağı-bakaya ve 184 diğer suçlardan olmak üzere toplam 859 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca 19 kayıp çocuk bulundu.