Ülke genelinde soğuk hava etkisini sürdürüyor: Yağışlar devam ediyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı bir hava hakimiyetini sürdürüyor.

Ancak hafta ilerledikçe sıcaklıklar kademeli olarak artacak.

Bugün yurdun büyük bölümünde soğuk hava etkili olmaya devam ediyor.

Özellikle Doğu Anadolu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da sıcaklıklar eksi değerlere düşüyor.

Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Batı bölgelerde daha ılık, 5 ile 14 arasında sıcaklıklar ve yer yer yağmur görülüyor.

DOĞUDA KAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Cuma günü soğuk havanın iç ve doğu bölgelerde süreceği ancak batıdan başlayarak sıcaklıkların kademeli olarak yükseleceği düşünülüyor.

Doğu Anadolu'da hala -10 derece civarı düşük sıcaklıklar ve yoğun kar yağışının devam edeceği öngörülüyor.

İç Anadolu ve Karadeniz'de karla karışık yağmur, kar geçişi tahmin ediliyor.

Marmara, Ege ve Akdeniz'de sıcaklıkların 0 ile 10 derece bandında, parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı bir hava görülmesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR HAFİF ŞEKİLDE YÜKSELECEK

Cumartesi günü yağışlı havanın batıdan doğuya doğru ilerleyeceği düşünülüyor.

Batı ve güneybatı bölgelerde yağmur ve karla karışık yağmur ihtimalinin artacağı tahmin ediliyor.

Doğu kesimlerde kar yağışı devam ederken, sıcaklıkların ise hafif yükselmesi bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu'da daha yumuşak, 5-10 derece civarı sıcaklıklar öngörülüyor.

YAĞIŞLI HAVA GÖRÜLMEYE DEVAM EDECEK

Pazar günü soğuk havanın etkisini kaybetmeye başlayacağı düşünülüyor.

Ülke genelinde sıcaklıkların artacağı, batı ve iç bölgelerde 0 ila 10 derece, doğuda ise hala biraz düşük değerler görülmesi bekleniyor.

Yağışlar daha çok Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu ve yer yer İç Anadolu'da sürüyor.

ÜLKE GENELİNDE SOĞUK HAVA KIRILACAK

Pazartesi gününün, haftanın en ılık günü olması bekleniyor.

Sıcaklıkların ülke genelinde belirgin şekilde yükseleceği, Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da 10 ile 15 derece civarına yaklaşacağı düşünülüyor.

Doğu bölgelerde ise 0 ile 8 derece arasındaki sıcaklıkların görülmesi, yağışlar büyük ölçüde sona ermesi bekleniyor.

