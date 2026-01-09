Ülke genelinde soğuk hava hakim: İstanbul'daki fırtına yerini kar yağışına bırakıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, ülkede soğuk hava dalgası etkili olacak.

Bugünden itibaren sıcaklıklar belirgin şekilde düşerken, doğu ve iç kesimlerde kar yağışı, batı bölgelerde ise yağmur ve karla karışık yağmur görülecek.

Hafta sonu ve hafta başı kuvvetli rüzgarlar da bekleniyor.

FIRTINA ETKİSİNDEKİ İSTANBUL'A KAR GELİYOR

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde başlayan ve hala etkisini sürdüren kuvvetli rüzgarlar devam ediyor.

Günlük hayatı sekteye uğratan şiddetli fırtına, kentte sıcaklıkların düşmesinde etkili olacak.

Zorlu hava koşulları kent genelinde devam ederken, hafta sonu yağmur olarak başlayan yağışlar, hafta başında kara dönüşecek.

Kar İstanbul'a tekrar merhaba derken, termometreler ise hissedilir şekilde düşüşe geçecek.

SICAKLIKLAR HİSSEDİLİR ŞEKİLDE DÜŞÜYOR

Bugün ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Batı bölgelerde hafif yağmur geçişleri etkili olurken, iç ve doğu kesimlerde kar yağışı başlayacak.

Sıcaklıklar, batıda 10-17 derece, İç Anadolu'da 0-8 derece, doğuda -1 ile 5 derece civarında seyredecek.

ÜLKE GENELİNDE KAR YAĞIŞI HAKİM OLACAK

Cumartesi günü yağışların batıdan doğuya yayılacağı tahmin ediliyor.

Marmara ve Ege'de kuvvetli yağmur, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Doğu Anadolu'da ise yoğun kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor.

Sıcaklıkların batıda 8-15 dereceye gerilemesi, Ankara civarında 4-10 derece, doğuda 0 ile -5 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

KAR TEKRAR İSTANBUL'A GELİYOR

Pazar günü soğuk havanın zirve yapacağı düşünülüyor.

Ülke genelinde kar yağışının hakim olacağı ve özellikle doğu illerde yoğunlaşacağı tahmin ediliyor.

Marmara'da karla karışık yağmur ve iç kesimlerde kar örtüsü oluşması bekleniyor.

Sıcaklıkların batıda 2-10 derece, iç kesimlerde -2 ile 5 derece, doğuda ise -10 ile 0 derece aralığında olacağı öngörülüyor.

KAR YAĞIŞLARI DEVAM EDECEK

Pazartesi günü kar yağışlarının devam edeceği, ancak batı bölgelerde azalarak yerini parçalı bulutlu havaya bırakacağı tahmin ediliyor.

Doğu ve iç kesimlerde ise hala kar etkili olması bekleniyor.

Sıcaklıkları hafif yükselse de soğuk havanın süreceği, batıda 5-12 derece, iç kesimlerde -5 ile 3 derece, doğuda ise -8 ile -2 derece aralığında olacağı düşünülüyor.

SOĞUK HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Salı günü yağışların büyük ölçüde çekilmesi ve ülke genelinde soğuk ve parçalı bulutlu havanı etkili olması bekleniyor.

Doğu'da yerel kar geçişleri ihtimali öngörülüyor.

Sıcaklıkların batıda 0-8 derece, iç kesimlerde ve doğuda -10 ile 0 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

Gece ise don riskinin devam edeceği düşünülüyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

9 Ocak Cuma:

10 Ocak Cumartesi:

11 Ocak Pazar:

12 Ocak Pazartesi:

13 Ocak Salı: