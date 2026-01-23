Ülke genelinde soğuklar devam ediyor: Kar yağışı sürecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya devam ediyor.

Yağmur ve karla karışık yağmur ile birlikte birçok bölgede, özellikle iç ve doğu kesimlerde kar örtüsü oluşumu bekleniyor.

Sıcaklıklar büyük ölçüde mevsim normallerinin altında seyrediyor, bazı günlerde hafif artış gözlense de genel olarak soğuk hava hakim.

YOĞUN KAR YAĞIŞLARI DEVAM EDİYOR

Bugün Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun doğu kesimlerinde yoğun kar yağışları görülecek.

Marmara ve Ege'de daha ılıman, ancak bulutlu ve yer yer yağışlı bir hava olacak.

Karadeniz kıyılarında da karla karışık yağmur ve kar geçişi yaşanacak.

SICAKLIKLAR HİSSEDİLİR ŞEKİLDE DÜŞECEK

Cumartesi günü soğuk hava iç kesimlerde devam ederken, Doğu Anadolu'da kar yağışının yer yer yoğunlaşması bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu'da yağışların daha az seyredeceği ancak düşük sıcaklıkların süreceği tahmin ediliyor.

Batı bölgelerde yağmur ve karla karışık yağmur görüleceği ve sıcaklıkların hafif yükseleceği öngörülüyor.

YAĞIŞLAR ÜLKE GENELİNDE HAKİM OLACAK

Pazar günü yağışların ülke genelinde aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar, iç kesimlerde karla karışık yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor.

Marmara ve Ege'de aralıklı şekilde yağmur yağacağı öngörülüyor.

SOĞUK HAVA ETKİLİ OLMAYA DEVAM EDECEK

Pazartesi günü yağışın biraz azalması ancak özellikle doğu ve güneydoğu kesimlerinde karın etkisinin devam etmesi bekleniyor.

Batı ve güneybatıda daha az yağışın ve sıcaklıklarda hafif artışın olacağı tahmin ediliyor.

İç Anadolu'da ise soğuk havanın hissedilir düzeyde süreceği öngörülüyor.

YAĞIŞLAR DOĞUDA ARTIŞ GÖSTERECEK

Salı günü yağışların genellikle doğu bölgelerde yoğunlaşması, batıda ise azalması bekleniyor.

Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'da kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor.

Genel olarak sıcaklıkların 0 ile 10 derece bandında değişeceği, kuzeydoğu ve yüksek kesimlerde sıfırın altında değerler kaydedileceği öngörülüyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

23 Ocak Cuma:

24 Ocak Cumartesi:

25 Ocak Pazar:

26 Ocak Pazartesi:

27 Ocak Salı: