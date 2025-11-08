Ümit Özdağ: Atatürk’e dua edilmesine karşı çıkanların Müslümanlığı şüphelidir

- Kocaeli Valiliği, 10 Kasım'da Atatürk için camilerde Mevlit okutma kararı aldı.
- Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Atatürk’e dua edilmesine karşı çıkanları eleştirdi.
- Özdağ, bu tutumun Müslümanlıkla bağdaşmadığını söyledi.
Siyasetin konuştuğu konu...
10 Kasım günü öncesi alınan kararının yankıları sürüyor.
KOCAELİ VALİLİĞİ'NDEN DİKKAT ÇEKEN KARAR
Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 87. yılı dolayısıyla Kocaeli Valiliği, dikkat çeken bir karara imza attı.
10 Kasım 2025 Pazartesi günü, Kocaeli’deki tüm camilerde Atatürk ve silah arkadaşları için Mevlidi Şerif okunacak.
VALİLİK KARARI MÜFTÜLÜKLERE İLETİLDİ
Kocaeli İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu imzasıyla ilçe müftülüklerine gönderilen resmi yazıda, "10.11.2025 Pazartesi günü saat 12.30'da tüm camilerimizde Mevlidi Şerif okutulması hususunda, bilgi ve gereğini rica ederim." ifadelerine yer verildi.
ÖZDAĞ TEPKİ GÖSTERDİ
Konuya ilişkin tartışmalar sürerken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan sivri bir çıkış geldi.
Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e dua edilmesine karşı çıkanlara sert tepki gösterdi.
"MÜSLÜMANLIĞI ŞÜPHELİDİR"
Özdağ, paylaşımında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e kurtardığı vatanda dua edilmesine karşı çıkanların Müslümanlığı şüphelidir." ifadelerini kullandı.
ZAMANLAMA MANİDAR
Özdağ’ın bu açıklaması, son dönemde Atatürk’ün anma etkinlikleri ve camilerde okunan dualar etrafında yaşanan tartışmaların ardından geldi.