Ünlü oyuncu Demet Akbağ oyunu kullandı
İHA

Ünlü oyuncu Demet Akbağ, oyunu kullanmak için Beşiktaş Tevfik Fikret İlkokuluna geldi.

Saat 11.00 sıralarında okula gelen Akbağ, 1063 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Kolay gelsin dileğinde bulundu

Oyunu kullanan ünlü oyuncu, görevlilerine kolay gelsin dileklerinde bulundu.

Bir kadın ile tartıştı

Oy kullanım sonrasında ile tartışan bir kadın ile diyaloğa giren Akbağ, "Olayın benle ilgisi yok. Hanımefendi kameraları görünce rahatsız oluyormuş." dedi.

Ünlü oyuncu Akbağ, daha sonra okuldan ayrıldı.