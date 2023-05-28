Ünlü oyuncu Demet Akbağ oyunu kullandı Ünlü oyuncu Demet Akbağ, Beşiktaş Tevfik Fikret İlkokuluna gelerek oyunu kullandı. Akbağ, oy kullanımı sonrası gazeteci ile tartışan bir kadın ile diyaloğa girdi.

İHA Ünlü oyuncu Demet Akbağ, oyunu kullanmak için Beşiktaş Tevfik Fikret İlkokuluna geldi. Saat 11.00 sıralarında okula gelen Akbağ, 1063 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Kolay gelsin dileğinde bulundu Oyunu kullanan ünlü oyuncu, sandık görevlilerine kolay gelsin dileklerinde bulundu. Bir kadın ile tartıştı Oy kullanım sonrasında gazeteci ile tartışan bir kadın ile diyaloğa giren Akbağ, "Olayın benle ilgisi yok. Hanımefendi kameraları görünce rahatsız oluyormuş." dedi. Ünlü oyuncu Akbağ, daha sonra okuldan ayrıldı.