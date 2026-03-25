Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Şüpheliler Adli Tıp Kurumu'nda

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında, 16 kişi daha gözaltına alındı.

Fikret Orman, Güzide Duran, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Hande Erçel, Burak Elmas, Sezgin Köysüren, Ferhat Aydın, Lütfiye Tuğçe Özbudak, Koray Serenli, Onur Bükçü, İsmail Behram Perinçekli, Kaan Mellart, Didem Soydan, Onur Talay, Mustafa Tari hakkında gözaltı kararı verildi.

ŞÜPHELİLER ADLİ TIP KURUMU'NA GETİRİLDİ

Gözaltına alınan Fikret Orman, Burak Elmas, iş insanı Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, model Didem Soydan ve sunucu Güzide Duran'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi, Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILANLAR

Yurt dışında olduğu öğrenilen oyuncu Hande Erçel ile Kaan Mellart hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

ÜNLÜLERE OPERASYON EKİM AYINDA BAŞLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında, 8 Ekim 2025'ten bu yana birçok operasyon yapıldı.

Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim, ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi.

Soruşturma kapsamında 26 kişi tutuklandı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan isimler, önce hastanede sağlık kontrolünden geçiriliyor.

Bu isimler, daha sonra uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'na götürülüyor.

Ünlüler sonrasında ise savcıya ifade için adliyeye götürülüyor.

Gözaltına alınanlar hakkındaki savcılık talebi ise bu aşamada veriliyor. Talebe göre ünlü isimler serbest bırakılıyor ya da mahkemeye sevk ediliyor.