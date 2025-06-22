Uraloğlu: 5G'de ilk sinyali 2026'da alırız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 27-29 Haziran tarihlerinde düzenlenecek "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu" öncesinde düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Toplantının açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapması bekleniyor.

"KALKINMA YOLU ER YA DA GEÇ TAMAMLANACAK"

Uraloğlu, İsrail ile İran arasındaki gerilimin Kalkınma Yolu gibi uluslararası projeleri nasıl etkileyebileceği sorusuna, bu tür çatışmaların projelere yönelik bazı endişelere yol açabileceğini ancak sürecin sekteye uğramayacağını vurgulayarak yanıt verdi:

Hürmüz Boğazı, dünya petrolünün yüzde 30’unun geçtiği bir bölge. Böylesi bir bölgedeki krizler elbette geçici etkilere neden olabilir ama bu tür projeleri durdurmak mümkün değil. Kalkınma Yolu er ya da geç tamamlanacak.

TÜRKİYE, ORTA KORİDOR İÇİN KAPASİTEYİ ARTIRACAK

Projenin teknik açıdan büyük ölçüde tamamlandığını belirten Uraloğlu, Türkiye-Irak sınırında bazı detay çalışmaların sürdüğünü, yüzde 95’lik fiziki ilerleme sağlandığını söyledi. Finansman konusunda ise Irak'ın ham petrol karşılığında ödeme modeli ve uluslararası fon seçenekleri gündemde.

Projenin yapım süreci için Türkiye ve Irak'ın birlikte kuracağı bir şirket aracılığıyla ilk aşamaların başlayabileceğini belirten Uraloğlu, "2025 içinde inşaata başlanabilir" dedi.

Orta Koridor’a dair Çin tarafının, Türkiye'nin kapasitesi kadar treni Avrupa'ya yönlendirmeye hazır olduklarını bildirdiğini aktaran Uraloğlu, Türkiye'nin bu kapasiteyi artırmak için çalışmalara devam ettiğini ifade etti.

5G'DE İLK SİNYAL 2026'DA

5G altyapısıyla ilgili de bilgi veren Uraloğlu, ağustos ayında 5G ihalesinin yapılmasının planlandığını ve ilk sinyalin 2026 yılında alınabileceğini duyurdu: "Tüm ülke yerine önce büyük şehirleri kapsayacak şekilde peyderpey ilerleyeceğiz"

DEMİR YOLLARI VE OTOYOLLAR

Demir yollarının öncelikli yatırım alanı haline geldiğini vurgulayan Bakan, 28 bin 500 kilometre demir yolu hedeflerine ulaşılması durumunda Türkiye'nin 48 saat içinde tamamının demir yolu ile dolaşılabileceğini ifade etti.

Kamu-özel işbirliğiyle inşa edilen otoyolların işletme sürelerinin sona ermesinin ardından yeni işletme modellerinin gündeme geleceğini belirten Uraloğlu, otoyolların yeniden ihale edilebileceğini veya Karayolları Genel Müdürlüğü’nün işletmesini üstlenebileceğini söyledi.

"İBB'DE AB KREDİLERİ AMACI DIŞINDA KULLANILMIŞ"

İBB'deki metro projelerinde yaşanan aksaklıklarla ilgili olarak Bakanlık olarak müdahale etmelerinin sadece ilgili belediyenin talebi halinde mümkün olduğunu açıklayan Uraloğlu, bazı metro projelerinde AB kredilerinin amaç dışı kullanıldığını iddia ederek şaşkınlığını dile getirdi.

"BÜTÇENİN TRAFİK CEZALARINA İHTİYACI YOK, AMAÇ CANLARI KORUMAK"

Bayram sürecindeki radar uygulamalarıyla ilgili konuşan Uraloğlu, uygulamanın temel amacının trafikte can kayıplarını önlemek olduğunu vurguladı. Türkiye’nin artık bütçe açısından trafik cezalarına ihtiyaç duymadığını belirtti.

İRAN-İSRAİL GERİLİMİ

İran-İsrail gerilimi sırasında İran'da 7, Irak’ta ise 4 Türk yolcu uçağının bulunduğunu ve bu uçakların güvenlik gerekçesiyle geçici olarak tahliye edilemediğini açıklayan Uraloğlu, ekiplerin Türkiye’ye çekildiğini ve durumun günlük olarak takip edildiğini söyledi.

Kanal İstanbul konusunda yeni bir gelişme olmadığını ifade eden Uraloğlu, "Daha önce ne söylediysem o noktadayım" dedi.