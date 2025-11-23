Ursula von der Leyen: Türkiye, Avrupa için kilit bir ortak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki temasları kapsamında Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü.

Erdoğan ile 'mükemmel bir görüşme' gerçekleştirdiklerini belirttiği paylaşımında Türkiye'ye Ukrayna için yürütülen barış müzakerelerinde oynadığı rol nedeniyle teşekkür eden Ursula von der Leyen, Erdoğan'ın bu süreçteki 'kişisel kararlılığını' takdir ettiklerini vurguladı.

"TÜRKİYE, AVRUPA İÇİN KİLİT BİR ORTAK"

Türkiye'nin Doğu Akdeniz güzergahı boyunca göçün yönetiminde Avrupa'nın kilit ortaklarından biri olduğunu belirten Ursula von der Leyen, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi konusunda iş birliğinin derinleştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Geçen yıl düzenlenen AB-Türkiye Zirvesi'nden bu yana ikili ilişkilerde olumlu bir ivme yakalandığını ifade eden Ursula von der Leyen, ticaret ve ekonomi alanındaki temasların bu ilerlemenin somut örnekleri arasında yer aldığını belirtti.

TÜRKİYE'NİN EV SAHİPLİĞİNE DESTEK

Von der Leyen, Türkiye'nin gelecek yıl düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yapacak olmasını da tebrik ederek, "Bu organizasyonu başarılı kılma çabalarınızı destekliyoruz" dedi.